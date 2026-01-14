Isidro Casanova: un policía de civil se resistió a un robo y baleó a un motochorro

El ladrón herido, de 16 años, fue trasladado al Hospital Paroissien y se encuentra en estado reservado luego de haber recibido disparos en la cara y el abdomen. El policía salió ileso del tiroteo. Al adolescente baleado le secuestraron un arma de fuego calibre 22 que tenía la numeración suprimida y dos municiones.

Por disposición de la fiscalía interviniente, la zona está siendo escenario de los peritajes correspondientes para avanzar con la investigación. A su vez, buscan identificar y dar con los demás delincuentes, quienes permanecen prófugos.