Isidro Casanova: un policía de civil se resistió a un robo y baleó a un motochorro
El hecho ocurrió sobre la Ruta 3. Un delincuente de 16 años resultó herido y sus cómplices escaparon.
Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, cuando un grupo de motochorros intentó asaltar a un policía, que se defendió a los tiros ante el ataque piraña: un delincuente, de 16 años, resultó herido.
Todo ocurrió este lunes a las 6, en la Avenida Juan Manuel de Rosas (también conocida como Ruta 3), a la altura de las calles La Haya y Pekín. El policía, que pertenece a la Policía de la Ciudad y estaba de civil y de franco, circulaba en su moto cuando fue interceptado por cuatro delincuentes que se movían en dos motos. La impactante secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.
El grupo de delincuentes lo venía siguiendo y después lo adelantaron para cortarle el paso. En ese momento, le apuntaron con un arma. Como respuesta, el policía se bajó de la moto y la dejó tirada a un costado de la avenida para tratar de huir.
Uno de los ladrones empezó a perseguirlo a punta de pistola. Al verse amenazado, el oficial sacó su arma reglamentaria y le disparó, lo que resultó en un tiroteo a plena luz del día en la vía pública. La secuencia terminó en cuestión de segundos cuando el delincuente cayó al piso de inmediato después de ser impactado por las balas.
Por su parte, sus compañeros escaparon al ver la escena: uno de ellos se fue en moto, mientras que los otros dos abandonaron su Zanella 110 cc en la calle y huyeron a pie.
El ladrón herido, de 16 años, fue trasladado al Hospital Paroissien y se encuentra en estado reservado luego de haber recibido disparos en la cara y el abdomen. El policía salió ileso del tiroteo. Al adolescente baleado le secuestraron un arma de fuego calibre 22 que tenía la numeración suprimida y dos municiones.
Por disposición de la fiscalía interviniente, la zona está siendo escenario de los peritajes correspondientes para avanzar con la investigación. A su vez, buscan identificar y dar con los demás delincuentes, quienes permanecen prófugos.
