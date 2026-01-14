Impactante operativo en Palermo tras hallazgo de un proyectil de artillería
El personal del escuadrón antibombas intervenía en la zona, donde el artefacto fue hallado junto a un contenedor de residuos.
Un importante operativo de seguridad se desplegó en el barrio porteño de Palermo luego de que se encontrara un artefacto sospechoso junto a un contenedor de basura. La situación fue advertida por el encargado de un edificio de la zona, quien dio aviso a la Policía de la Ciudad al detectar el objeto abandonado.
El hecho ocurrió en la intersección de Juan Francisco Seguí y Lafinur, un área cercana al Parque Botánico y a pocos metros de un templo judío. Tras el llamado, las fuerzas de seguridad montaron un perímetro preventivo, cortaron el tránsito y convocaron al escuadrón antibombas, que trabaja en el lugar desde las 17.30.
De acuerdo a información oficial, en una primera evaluación el objeto correspondería a un “proyectil de artillería”, una bala de gran tamaño. Los peritos llevan más de una hora inspeccionando el artefacto, mientras se extreman las medidas de seguridad en la zona.
El proyectil ya fue retirado por personal policial y será trasladado a un sitio seguro, donde quedará bajo resguardo para ser peritado y determinar su origen y características. Mientras tanto, el operativo continúa activo hasta que se descarte cualquier riesgo para los vecinos.
NOTA EN DESARROLLO
