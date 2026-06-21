El conmovedor mensaje de Hugo Lescano por el Día Mundial de la ELA: "El milagro somos nosotros"

“Frente a este escenario, mi postura ha sido clara desde el primer momento: elijo no romantizar ni dramatizar. Romantizar la enfermedad sería restarle valor al esfuerzo titánico que requiere cada movimiento; dramatizarla sería entregarle el control de mi vida al diagnóstico. Prefiero mirarla de frente, entender la ELA como un desafío y, sobre todo, como un espacio de profundo aprendizaje”, sostuvo.

Desde su experiencia como analista, investigador y docente, aseguró que la enfermedad también le permitió encontrar nuevas formas de continuar con su trabajo. “Mi mente no se detiene; al contrario, se agudiza. Esta realidad me ha dado la oportunidad invaluable de reformatear mi trabajo”, afirmó.

En ese sentido, destacó el rol de las herramientas digitales en su vida cotidiana: “Apoyado en las nuevas tecnologías, he descubierto que las herramientas digitales no solo cubren baches funcionales, sino que expanden nuestras capacidades de comunicación y creación a niveles insospechados”.

Y agregó: “No nos define lo que el cuerpo deja de hacer, sino lo que nuestra mente y la tecnología aliada nos permiten proyectar”.

A partir de esta mirada nació “Código Milagro”, un proyecto que busca acompañar a personas que atraviesan momentos difíciles. Lescano explicó que se trata de “un ciclo inmersivo de cuatro capítulos en audio —grabados con mi propia voz recuperada de manera profesional gracias a la tecnología— diseñados para encender el entusiasmo y dar herramientas a quienes atraviesan crisis profundas”.

También contó cuál es el propósito detrás de la iniciativa: “Todo lo recaudado será destinado a financiar los viajes y visitas personales que haré a otros pacientes. Quiero ir a verlos, llevarles contención, un abrazo real e intercambiar cuerpo a cuerpo estrategias de superación”.

Finalmente, Lescano dejó una reflexión sobre la forma en la que decidió vivir este proceso: “No voy a sentarme a esperar milagros, prefiero producirlos diariamente”.

Y cerró con el mensaje que resume su lucha y la de tantas personas que atraviesan la enfermedad: “El milagro no es un evento mágico que cae del cielo; es la suma de micro-decisiones cotidianas, es la voluntad de seguir enseñando, de seguir investigando y de tenderle una mano a quien hoy siente que no puede más. Porque al final del día, la mayor certeza que podemos construir en este Día de la ELA es que no estamos esperando que el milagro ocurra afuera. El milagro somos nosotros”.