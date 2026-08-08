Pánico en Córdoba: se incendió un micro con 22 pasajeros a bordo
Ocurrió sobre la Ruta Nacional 19. Las personas que iban a bordo pudieron salir a tiempo.
Un colectivo de larga distancia se incendió este sábado sobre la Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 215, en la ciudad cordobesa de Arroyito. Los 22 pasajeros que viajaban en el vehículo lograron descender antes de que las llamas se propagaran. Según informaron fuentes policiales, ninguno resultó herido.
El hecho ocurrió en el kilómetro 215. Según reconstruyeron las autoridades cordobesas, por las declaraciones de los testigos, el chofer advirtió un desperfecto en el radiador, alrededor de las 9.30, una falla que habría desencadenado el fuego.
El fuego habría comenzado por un desperfecto mecánico y provocó daños totales en la unidad. En el lugar trabajaron efectivos policiales, agentes de la Policía Caminera y Bomberos Voluntarios de la región.
Como consecuencia del operativo, el tramo afectado de la ruta permanece totalmente cortado. Las autoridades dispusieron desvíos por un camino rural.
Durante una entrevista con el medio local La Nueva Mañana, un pasajero con que que las personas ubicadas en los asientos traseros advirtieron humo y olor a quemado y alertaron al conductor. El chofer detuvo de inmediato la marcha y todos los ocupantes abandonaron la unidad pocos minutos antes de que quedara envuelta por el fuego.
“Alcanzaron a salir todos los pasajeros, que están bien, y llegaron al lugar Bomberos Voluntarios de Arroyito, que rápidamente con la autobomba y otro camión hidrante comenzaron con las tareas de extinción del fuego”, relató el testigo al medio. El ómnibus sufrió destrucción total y los pasajeros que llevaban equipaje en la bodega lo perdieron por completo.
Efectivos de la Departamental Ansenuza y de Policía Caminera llegaron al lugar cuando el vehículo ya estaba completamente tomado por las llamas, de acuerdo con lo informado por la policía y replicado.
El siniestro provocó una gran columna de humo negro y obligó a interrumpir la circulación sobre la Ruta Nacional 19 en ambas direcciones. El tránsito fue desviado por caminos rurales mientras se desarrollaba el operativo en la zona.
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