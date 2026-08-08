Pánico en Córdoba: se incendió un micro con 22 pasajeros a bordo

“Alcanzaron a salir todos los pasajeros, que están bien, y llegaron al lugar Bomberos Voluntarios de Arroyito, que rápidamente con la autobomba y otro camión hidrante comenzaron con las tareas de extinción del fuego”, relató el testigo al medio. El ómnibus sufrió destrucción total y los pasajeros que llevaban equipaje en la bodega lo perdieron por completo.

Efectivos de la Departamental Ansenuza y de Policía Caminera llegaron al lugar cuando el vehículo ya estaba completamente tomado por las llamas, de acuerdo con lo informado por la policía y replicado.

El siniestro provocó una gran columna de humo negro y obligó a interrumpir la circulación sobre la Ruta Nacional 19 en ambas direcciones. El tránsito fue desviado por caminos rurales mientras se desarrollaba el operativo en la zona.