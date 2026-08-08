Fentanilo adulterado: los chats que revelan la trama oculta detrás de las 63 muertes

El 10 de febrero se firmó una prohibición de producción, pero no fue publicada ni entró en vigencia. Durante marzo, la prohibición continuó sin publicarse. Recién en abril, el laboratorio anunció el retiro voluntario. El 22 de abril se confirmó oficialmente la vinculación del lote con las muertes, cuando ya se habían registrado 63 fallecidos.

Los chats revelan la predisposición de las funcionarias hacia el laboratorio y contactos previos a inspecciones. Una funcionaria escribió: "Me acaba de avisar Ariel García Furfaro que mañana cae inspección".

La causa también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, ya que las exfuncionarias declararon que ninguna decisión importante se tomaba sin su consulta. Un chat del 26 de marzo muestra a Bisio preguntando si la situación podía derivar en el cierre de la planta porque "Mario pregunta".

Las exfuncionarias fueron liberadas tras pagar fianzas de 75 millones de pesos. La causa continúa abierta para determinar responsabilidades penales y hasta dónde llegó la cadena de decisiones en el Estado.