Una jubilada contó en C5N que perdió un turno médico por el vallado de la policía en el Congreso
La situación se vivió en el marco del fuerte operativo de seguridad, Una vecina le contó a C5N que no pudo circular hacia su consulta de otorrinolaringología.
Una jubilada protagonizó un dramático momento al aire de C5N al denunciar que perdió un turno médico debido al vallado policial en los alrededores del Congreso de la Nación. La mujer, que debía concurrir de urgencia a una consulta con el otorrinolaringólogo, se encontró con los accesos bloqueados y la imposibilidad de circula.
El testimonio de la vecina en C5N frente al operativo de seguridad
Durante la cobertura periodística en vivo, la jubilada intentó dialogar con los efectivos apostados en el perímetro para que le permitieran cruzar el vallado metálico, encontrándose con respuestas negativas por parte del personal a cargo del operativo.
IMPORTANTE: A qué hora llega el tormentón de hielo con frío polar que bajará la temperatura 11 grados en Buenos Aires
La situación dejó en evidencia las dificultades que sufren habitualmente los vecinos, jubilados y transeúntes de la zona cada vez que se despliegan fuertes operativos de seguridad y restricciones de circulación en las inmediaciones del Parlamento nacional, afectando servicios esenciales como la atención médica ambulatoria.
"¿A usted le parece que tengo que estar todo así?", cuestionó visiblemente indignada ante las cámaras del canal de noticias.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario