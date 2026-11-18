Desde temprano se instalaron vallas y efectivos de la Policía Federal en calles cercanas al Congreso —como Hipólito Yrigoyen y avenida Entre Ríos—, restringiendo el paso vehicular y peatonal en la zona. Tal es así, que los empleados de una panadería debieron hacer malabares para transportar la mercadería. “No alcanzamos a sacarla antes y ahora nos tocó pasarla por encima del vallado porque no nos dieron otra alternativa”, dijo uno de los empleados a C5N.