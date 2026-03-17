El cruel mensaje de los asesinos del remisero en San Justo para su mujer: "Llegué bien"

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Por el crimen está detenido un joven de 20 años identificado como Dylan Ramón Portillo, que tiene antecedentes por encubrimiento y fue arrestado por la Policía Bonaerense a pocas cuadras del crimen bajo la sospecha de que fue quien le disparó a Gómez.

Según informó el sitio A24, el cómplice de Dylan sería su primo, Brian Portillo, que se escapó cuando lo fueron a buscar a la esquina de Balbastro y La Porteña.

Eduardo José Gómez, de 53 años, había decidido ir a trabajar a pie en la mañana del domingo al desencontrarse con el colega que usualmente lo pasaba a buscar, justamente para evitar la inseguridad que se vive por esa zona de San Justo por estos días.