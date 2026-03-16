Video: iba a trabajar y motochorros lo asesinaron para robarle el celular
La víctima, un remisero de 53 años, se resistió al asalto y recibió un disparo mortal. Ocurrió en San Justo.
Un hombre fue asesinado durante un robo en la localidad de San Justo cuando se dirigía caminando a su lugar trabajo en una agencia de remises. Motochorros lo interceptaron y él intentó resistirse con la ayuda de un palo, pero recibió un disparo mortal.
El fatal hecho se registró cerca de las 6:30 de la mañana del domingo en la intersección de las calles Guatemala y Moldes, en la mencionada localidad bonaerense del partido de La Matanza. Todo quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad.
La víctima, identificada como Eduardo Gómez, de 53 años, caminaba hacia su lugar de trabajo, una agencia de remises situada sobre la calle León Gallo, cuando fue abordado por dos motochorros.
El crimen del remisero ocurrió apenas unas horas después de que un docente fuera asesinado mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes en Virrey del Pino. Por ese hecho, hay un policía de la Bonaernse detenido.
Así fue el robo y asesinato a un remisero en San Justo
La fatídica secuencia duró apenas unos segundos. Tal como se observa en las imágenes, Gómez intentó resistirse al asalto con un palo que llevaba en la mano y se produjo un breve forcejeo, hasta que uno de los ladrones extrajo un arma y le disparó. El remisero recibió un tiro en la pierna izquierda y cayó sobre el asfalto.
Ya con la víctima en el suelo, el delincuente le exigió sus pertenencias y Gómez, ya herido y totalmente indefenso, se las arrojó. Cuando ambos motochorros escaparon del lugar a toda velocidad, el hombre logró reincorporarse y caminar algunos metros para pedir ayuda.
Vecinos alertaron a la policía, que se hizo presente en el lugar y le brindó los primeros auxilios a Gómez. El remisero fue trasladado luego al hospital Pariossien de Isidro Casanova, pero falleció pese al esfuerzo de los médicos: la bala le había perforado la arteria femoral.
Asesinato del remisero en San Justo: un detenido y buscan al cómplice
El video del hecho fue clave para los investigadores del caso, quienes lograron identificar a los atacantes y determinar el recorrido que habían realizado antes y después del crimen.
Esto permitió al fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza y a cargo del caso, ordenar una serie de allanamientos para detener a los responsables del asesinato.
Fuentes policiales indicaron que un sospechoso identificado como D.R.P., de 20 años y antecedentes por encubrimiento fue arrestado por la Policía Bonaerense a pocas cuadras del crimen.
Por estas horas, los investigadores intentaban dar con su cómplice, que se escapó cuando lo fueron a buscar a Balbastro y La Porteña.
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