Video: iba a trabajar y motochorros lo asesinaron para robarle el celular

Ya con la víctima en el suelo, el delincuente le exigió sus pertenencias y Gómez, ya herido y totalmente indefenso, se las arrojó. Cuando ambos motochorros escaparon del lugar a toda velocidad, el hombre logró reincorporarse y caminar algunos metros para pedir ayuda.

Vecinos alertaron a la policía, que se hizo presente en el lugar y le brindó los primeros auxilios a Gómez. El remisero fue trasladado luego al hospital Pariossien de Isidro Casanova, pero falleció pese al esfuerzo de los médicos: la bala le había perforado la arteria femoral.

Asesinato del remisero en San Justo: un detenido y buscan al cómplice

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El video del hecho fue clave para los investigadores del caso, quienes lograron identificar a los atacantes y determinar el recorrido que habían realizado antes y después del crimen.

Esto permitió al fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza y a cargo del caso, ordenar una serie de allanamientos para detener a los responsables del asesinato.

Fuentes policiales indicaron que un sospechoso identificado como D.R.P., de 20 años y antecedentes por encubrimiento fue arrestado por la Policía Bonaerense a pocas cuadras del crimen.

Por estas horas, los investigadores intentaban dar con su cómplice, que se escapó cuando lo fueron a buscar a Balbastro y La Porteña.

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