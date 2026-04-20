Horror en Claypole: un nene encontró el cuerpo de su madre enterrado y buscan a su pareja
La Justicia investiga el hecho como un presunto femicidio. El principal sospechoso es el novio de la víctima, quien permanece prófugo.
Un estremecedor caso conmociona a la localidad de Claypole, donde un nene de 12 años encontró el cuerpo de su mamá enterrado en el fondo de una vivienda. La Justicia investiga el hecho como un presunto femicidio y el principal sospechoso es la pareja de la víctima, quien permanece prófugo.
El dramático episodio salió a la luz este sábado 18 de abril, luego de un llamado al 911 que alertara sobre el posible hallazgo de restos humanos en una casa de esa localidad del partido de Almirante Brown. Al llegar, efectivos policiales se entrevistaron con una mujer de 48 años, tía del menor, quien relató que el chico había comenzado a cavar en el patio trasero y descubrió un brazo.
Según reconstruyeron los investigadores, el menor reconoció un tatuaje que pertenecía a su madre, una mujer de 35 años, a quien no veía desde hacía más de dos semanas. A partir de ese momento, el personal policial ingresó a la vivienda, una construcción prefabricada de una sola planta, y confirmó la presencia de un cuerpo enterrado.
El testimonio del chico fue clave para orientar la investigación. De acuerdo con su relato, el pasado 2 de abril había ido a visitar a su madre, pero fue recibido por el ahora sospechoso, un hombre de 30 años, quien le aseguró que la mujer había viajado a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ese día algo le llamó la atención: en el fondo del terreno había tierra removida.
Al día siguiente, el menor volvió a insistir. En esa segunda visita, el hombre le repitió que su madre no estaba y, según declaró el chico, le advirtió que “no la iba a volver a ver más”. La frase terminó de encender todas las alarmas.
Finalmente, este sábado el nene decidió regresar a la casa y dirigirse directamente al lugar donde había visto la tierra removida. Comenzó a excavar por su cuenta hasta que se topó con el macabro hallazgo. En medio de la conmoción, dio aviso a su tía, quien rápidamente se contactó con la policía.
En el lugar trabajaron efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y la división de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, junto a peritos de la Policía Científica. Tras la excavación, se extrajo el cuerpo de una mujer "en avanzado estado de descomposición". Un dato que impactó a los investigadores es que el cadáver tenía "un trapo colocado en la boca", lo que refuerza la hipótesis de un crimen violento.
La causa quedó en manos de la Justicia de Lomas de Zamora, que ordenó la realización de la autopsia para determinar la causa de muerte, la data del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad.
En paralelo, se desplegó un operativo para localizar al sospechoso, quien ya fue identificado, pero hasta este lunes continuaba prófugo.
Fuentes del caso indicaron que tanto la víctima como el acusado tenían antecedentes penales, aunque por estas horas el foco está puesto en reconstruir los últimos movimientos y establecer con precisión cómo ocurrió el crimen.
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