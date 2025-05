El desgarrador pedido de un nene con autismo: "Por favor, páguenles a mis amigos terapeutas"

"Vine a participar de la marcha porque yo tengo autismo. Y necesito que les paguen a mis terapeutas, porque si no les pagan, la terapia va a cerrar y mis amigos de terapia no van a venir más y no los podré ver nunca más. Por favor, páguenles a nuestros terapeutas, sino nunca los voy a ver en mi vida", dijo Tiziano ante el micrófono, visiblemente emocionado. Sus palabras reflejan una preocupación genuina que trasciende lo personal y expone el impacto humano detrás del conflicto.