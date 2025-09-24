El dolor de la tía de Lara, una de las víctimas de Florencio Varela: "Que caigan los verdaderos asesinos"
La familia de la joven de 15 años asesinada reclamó justicia y se expresó con conmoción tras el hallazgo de los cuerpos.
La tía de Lara Gutiérrez, una de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, habló en vivo y manifestó su profundo dolor y desconcierto frente a la situación. “Que caigan los verdaderos asesinos”, pidió la mujer, haciendo un llamado directo a la justicia y a que se esclarezca el caso.
“Nosotros vinimos hace un rato de la morgue, del Hospital Estévez, y fuimos para la casa de mi tía a asimilar esta situación”, contó con evidente consternación. En cuanto a las versiones que circulan sobre el caso, la familiar fue categórica: “No manejo ninguna hipótesis, ojalá supiera. Se dicen muchas cosas, lo único que queremos es que caigan los verdaderos asesinos”.
La tía también recordó la relación cercana que tenía con Lara, describiendo a la adolescente como una joven alegre y querida: “Con Lara hablaba de todo, le hice su torta para los 15. Para mí era un amor. Hoy veo todo lo que ponen de ella y no lo entiendo. Nunca la vi asustada. Su vida era normal, nunca la vi en cosas raras como dicen”.
La madre de Lara habló también: "Quiero la cabeza de todos"
"Lo único que les pido es que me ayuden a hacer Justicia, fue horrible ver a mi hija. Quiero al fiscal, quiero al intendente. Quiero la cabeza de todos..., por favor, no nos dejen solos", pidió a los gritos.
Estas declaraciones se producen en un contexto en el que la investigación judicial avanza con cuatro detenidos, entre ellos una pareja que estaba en la vivienda donde fueron hallados los cuerpos y otra pareja arrestada en un hotel cercano. Las autoridades buscan esclarecer el rol de cada uno de los arrestados y determinar la relación del hecho con posibles vínculos delictivos de la zona.
