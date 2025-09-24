El dolor de la tía de Lara, una de las víctimas de Florencio Varela: "Que caigan los verdaderos asesinos"

La tía también recordó la relación cercana que tenía con Lara, describiendo a la adolescente como una joven alegre y querida: “Con Lara hablaba de todo, le hice su torta para los 15. Para mí era un amor. Hoy veo todo lo que ponen de ella y no lo entiendo. Nunca la vi asustada. Su vida era normal, nunca la vi en cosas raras como dicen”.