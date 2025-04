El dolor de un jubilado por el operativo en Congreso: "Me tratan peor que a un animal"

Allí, el hombre compartió su angustia por la violencia sufrida y por las condiciones económicas que padecen los adultos mayores en Argentina. “Siempre se la agarran con los más débiles. Se burlan, se ríen. ¡Ya no sabemos cómo calificarlos! Hay más policías que jubilados”, denunció.

Percibiendo la jubilación mínima y con la necesidad de hacer changas para poder subsistir, el hombre contó que sobrevive gracias a la ayuda de su hija. “Si no fuera por ella sería imposible. Lloro porque tengo impotencia. ¿A dónde nos van a llevar? ¿Qué va a pasar más adelante?”, preguntó con una mezcla de angustia e incertidumbre.

"Un hombre que insulta al Papa y hoy va a llorar allá"

La represión policial no fue el único blanco de sus críticas. Manuel también cuestionó duramente al presidente Javier Milei, quien por estas horas viaja a Roma para participar del funeral del papa Francisco.

“Un hombre que insulta al Papa y hoy va a llorar allá. Más hipocresía no se puede. No vi una cosa igual. Se fue una gran persona, pero dejó una enseñanza que este Gobierno no va a entender nunca, porque no conoce la necesidad”, señaló con firmeza.

La declaración se convirtió rápidamente en uno de los momentos más potentes de la jornada y reflejó, en palabras simples, la crudeza de una realidad que miles de jubilados enfrentan a diario: la del abandono, la precariedad y el maltrato por parte de un Estado que, según denuncian, les da la espalda en la etapa más vulnerable de sus vidas.