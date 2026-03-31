El último adiós a Ian Cabrera: las imágenes de una dolorosa jornada en San Cristóbal

En ese contexto, y sin consignas estridentes, el reclamo de justicia se hizo presente entre quienes participaron.

Embed - ASÍ fue la DESPEDIDA a IAN en SANTA FE

El tirador de San Cristóbal rompió el silencio: "No fue contra nadie en particular, fue contra todos"

"No fue contra nadie en particular, fue contra todos", fue una de las frases que pronunció G.C., el adolescente de 15 años que mató a Ian Cabrera e hirió a otros dos jóvenes tras disparar con una escopeta dentro de la Escuela N°40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe.

El tirador rompió el silencio tras el brutal ataque y habló con sus abogados en la previa de la audiencia imputativa. Según trascendió por parte de sus abogados, el adolescente es consciente de que mató a un compañero, que agarró la escopeta y disparó a mansalva contra sus propios compañeros.

G.C. reconoció que fue con la escopeta calibre 12 70 a la escuela, pero aclaró que no fue a atacar a alguien en particular, sino que disparó “contra todos”.

Respeto a su situación personal, contó que estaba en tratamiento psicológico desde hace un tiempo atrás y reveló que tiene ideas y pensamientos suicidas desde los 10 años. Sin embargo, admitió que no se animó a contarle a su psicólogo sobre estos episodios, que incluyeron autoinfligirse lesiones.

Entre otras frases que pronunció, resuena una en particular: “Me siento un bicho raro”, expresó, según revelaron en C5N.

Los dichos de G.C. fueron revelados durante dos intervenciones que tuvo el menor en las últimas horas con su equipo de abogados, integrado principalmente por Mariana y Néstor Oroño.