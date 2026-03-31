El último adiós a Ian Cabrera: las imágenes de una dolorosa jornada en San Cristóbal
Familiares, amigos, compañeros y vecinos despidieron al adolescente de 13 años en una jornada atravesada por el dolor y el pedido de justicia.
Aún conmocionados y con pedidos de justicia, familiares, amigos y vecinos de San Cristóbal, Santa Fe, se movilizaron para darle el último adiós a Ian Cabrera.
El velorio se convirtió en un espacio de encuentro colectivo en medio del desconsuelo. Entre flores, fotos y mensajes, quienes se acercaron compartieron recuerdos y acompañaron a la familia del adolescente de 13 años en una jornada atravesada por la tristeza.
A lo largo del día, el flujo de personas fue constante. Amigos, conocidos y allegados se acercaban de a uno, algunos en silencio, otros con palabras breves. Se repitieron los abrazos largos, las miradas perdidas y el llanto contenido, en una escena que reflejaba el impacto que generó la noticia en toda la comunidad.
En las afueras, vecinos del barrio también se hicieron presentes para acompañar, incluso quienes no tenían un vínculo directo con Ian, pero se vieron movilizados por lo ocurrido. La despedida trascendió el ámbito familiar y reunió a distintos sectores de la ciudad.
Durante la jornada hubo múltiples muestras de afecto, como cartas, carteles y mensajes escritos a mano. En el club donde Ian jugaba al fútbol, sus compañeros se reunieron con camisetas y banderas para esperar el paso del cortejo fúnebre, en uno de los momentos más emotivos de la despedida.
En ese contexto, y sin consignas estridentes, el reclamo de justicia se hizo presente entre quienes participaron.
El tirador de San Cristóbal rompió el silencio: "No fue contra nadie en particular, fue contra todos"
"No fue contra nadie en particular, fue contra todos", fue una de las frases que pronunció G.C., el adolescente de 15 años que mató a Ian Cabrera e hirió a otros dos jóvenes tras disparar con una escopeta dentro de la Escuela N°40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe.
El tirador rompió el silencio tras el brutal ataque y habló con sus abogados en la previa de la audiencia imputativa. Según trascendió por parte de sus abogados, el adolescente es consciente de que mató a un compañero, que agarró la escopeta y disparó a mansalva contra sus propios compañeros.
G.C. reconoció que fue con la escopeta calibre 12 70 a la escuela, pero aclaró que no fue a atacar a alguien en particular, sino que disparó “contra todos”.
Respeto a su situación personal, contó que estaba en tratamiento psicológico desde hace un tiempo atrás y reveló que tiene ideas y pensamientos suicidas desde los 10 años. Sin embargo, admitió que no se animó a contarle a su psicólogo sobre estos episodios, que incluyeron autoinfligirse lesiones.
Entre otras frases que pronunció, resuena una en particular: “Me siento un bicho raro”, expresó, según revelaron en C5N.
Los dichos de G.C. fueron revelados durante dos intervenciones que tuvo el menor en las últimas horas con su equipo de abogados, integrado principalmente por Mariana y Néstor Oroño.
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