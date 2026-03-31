Esta es la escopeta que usó el tirador de San Cristóbal: qué revelaron las pericias

Además, en el patio norte del establecimiento se secuestraron otros dos tacos contenedores de cartucho. En total, se determinó que la escopeta tenía al menos dos disparos efectuados.

Las pruebas científicas que complican al tirador

Atacante escuela Santa Fe

Los peritos también realizaron estudios sobre el cuerpo del adolescente acusado. A través de la técnica de dermotest —que permite detectar residuos de disparo— se tomaron muestras en sus manos, cuello y rostro. Este análisis se llevó a cabo mediante la utilización de stubs y reactivos químicos como difenilamina. El resultado fue positivo, confirmando la presencia de restos compatibles con la detonación de un arma de fuego.

El expediente se encuentra en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos integrantes del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela.

Dónde está detenido el tirador de San Cristóbal

Tras su detención, G.D. fue trasladado a un instituto especial para menores en Santa Fe capital debido a que, por su edad, no puede ser alojado en una dependencia policial o establecimiento carcelario. La ubicación del lugar se mantiene bajo estricta confidencialidad. Según trascendió, estuvo acompañado por su madre.

El viernes se realizaría una audiencia durante la cual se le imputarán los cargos. G.D. es no punible debido a que la nueva Ley Penal Juvenil recién entrará en vigencia 180 días después de ser publicada en el Boletín Oficial, por lo que no rige para este caso.