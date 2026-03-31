Esta es la escopeta que usó el tirador de San Cristóbal: qué revelaron las pericias
El arma usada por el adolescente para perpetuar la balacera dentro de la escuela pertenecía a su abuelo.
La investigación por el brutal tiroteo ocurrido en la Escuela N°40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, avanza con nuevos detalles sobre el arma utilizada por el agresor, un adolescente identificado como G.D de 15 años. En la balacera fue asesinado Ian Cabrera, un alumno de 13 años, y al menos otros ocho estudiantes heridos.
Según confirmaron fuentes oficiales, el arma empleada en el ataque es una escopeta calibre 12/70 de doble cañón, utilizada frecuentemente en actividades de caza. El abuelo del tirador admitió que el arma era de su propiedad e incluso señaló que, hasta la noche del domingo, la tenía en su casa.
La escopeta fue encontrada minutos después del ataque sobre el césped frente al colegio. Para ese momento, G.D. ya había sido reducido y detenido. De acuerdo con el informe preliminar, el arma todavía estaba cargada al momento de su hallazgo.
Evidencia clave: vainas, cartuchos y elementos de recarga
Durante el relevamiento criminalístico y fotográfico en el baño de la planta baja de la escuela de San Cristóbal, donde el atacante permaneció minutos de iniciar el tiroteo, los investigadores encontraron elementos relevantes para la causa.
Según el informe preliminar, en el lugar había dos vainas servidas (cartuchos ya disparados), una canana con varios cartuchos calibre 12/70 listos para ser utilizados, un taco contenedor de cartucho, perdigones dispersos, una mochila y un buzo negro, el cual había sido mencionado por otros alumnos.
Además, en el patio norte del establecimiento se secuestraron otros dos tacos contenedores de cartucho. En total, se determinó que la escopeta tenía al menos dos disparos efectuados.
Las pruebas científicas que complican al tirador
Los peritos también realizaron estudios sobre el cuerpo del adolescente acusado. A través de la técnica de dermotest —que permite detectar residuos de disparo— se tomaron muestras en sus manos, cuello y rostro. Este análisis se llevó a cabo mediante la utilización de stubs y reactivos químicos como difenilamina. El resultado fue positivo, confirmando la presencia de restos compatibles con la detonación de un arma de fuego.
El expediente se encuentra en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos integrantes del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela.
Dónde está detenido el tirador de San Cristóbal
Tras su detención, G.D. fue trasladado a un instituto especial para menores en Santa Fe capital debido a que, por su edad, no puede ser alojado en una dependencia policial o establecimiento carcelario. La ubicación del lugar se mantiene bajo estricta confidencialidad. Según trascendió, estuvo acompañado por su madre.
El viernes se realizaría una audiencia durante la cual se le imputarán los cargos. G.D. es no punible debido a que la nueva Ley Penal Juvenil recién entrará en vigencia 180 días después de ser publicada en el Boletín Oficial, por lo que no rige para este caso.
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