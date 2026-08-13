Quién es Pitty La Numeróloga, la mujer mencionada en la carta del femicida de Villa Devoto

Aunque finalmente la mujer no concretó la compra de la franquicia, Pitty le ofreció una alternativa: hacerse cargo de uno de sus locales.

En una entrevista televisiva, Asad recordó cómo comenzó aquel vínculo laboral. Primero le asignó "algunas tareas para hacer" y, después de observar su desempeño, aseguró que descubrió que "tenía talento".

"Muy pura, disciplinada. Una chica grande que necesitaba trabajar. Fue pasando el tiempo, fuimos vinculándonos y le di la oportunidad de que esté enfrente del local en Caballito", explicó al referirse a Romina.

Con el paso del tiempo, ambas construyeron una relación vinculada principalmente al ámbito laboral, según el relato de Pitty.

La carta del acusado y la comunicación que recibió Pitty

Uno de los elementos que ahora analizan los investigadores es una carta atribuida al presunto femicida. En el escrito, el hombre menciona a Pitty y sostiene que su llegada habría provocado un cambio en la personalidad de Romina.

"Hoy domingo. Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina, que no la aguanto más. Porque me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos... Esa Pity le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa. La gente no sabe lo que yo trabajé por todos", expresó el acusado, quien posteriormente intentó quitarse la vida.

Pitty, por su parte, contó que Romina le había manifestado que su esposo "la apoyaba en todo", por lo que aseguró haber quedado en estado de shock al conocer el desenlace.

La noticia le llegó de una manera especialmente dolorosa: fue el propio hijo de Romina quien se comunicó con ella y le informó por teléfono "papá mató a mamá".

Mientras avanza la investigación por el femicidio, la Justicia busca determinar qué ocurrió durante las horas previas al crimen y analiza los distintos elementos encontrados, entre ellos la carta en la que el acusado hizo referencia al vínculo entre su pareja y Pitty La Numeróloga.