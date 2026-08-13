Quién es Pitty La Numeróloga, la mujer mencionada en la carta del femicida de Villa Devoto
Walter Humberto Verón, de 56 años, acusado por el femicidio de su pareja, hizo referencia a esta mujer en una carta. Cuál es su relación con la víctima.
El crimen de Romina de los Ángeles Calvo, una mujer de 40 años asesinada por su marido durante la madrugada de este jueves en el barrio porteño de Villa Devoto, comenzó a ser investigado por la Justicia. Mientras se reconstruyen las circunstancias del femicidio, los investigadores analizan distintos elementos que podrían aportar información sobre lo ocurrido.
Entre las piezas que forman parte de la investigación aparece una carta escrita por el hombre acusado, en la que hace referencia a Pitty La Numeróloga y a la influencia que, según él, habría tenido sobre su pareja. La situación tomó otra dimensión cuando la propia Pitty recibió un llamado del hijo de Romina. Según relató, el joven se comunicó con ella para informarle que su papá había asesinado a su mamá.
Quién es Pitty La Numeróloga
Detrás del nombre artístico se encuentra Verónica Asad, especialista en numerología. Su trabajo se basa en analizar las energías y vibraciones de las personas para, a partir de esa información, realizar diferentes predicciones.
A lo largo de los años, Pitty se convirtió en una figura conocida en los medios de comunicación y fue consultada en distintas oportunidades para hablar sobre el futuro de personalidades del espectáculo.
El vínculo entre Pitty y Romina de los Ángeles Calvo
La relación entre ambas comenzó a partir de una propuesta comercial. Romina de los Ángeles Calvo se había interesado en adquirir una franquicia de Pitty La Numeróloga, emprendimiento dedicado a la comercialización de velas y esencias.
Aunque finalmente la mujer no concretó la compra de la franquicia, Pitty le ofreció una alternativa: hacerse cargo de uno de sus locales.
En una entrevista televisiva, Asad recordó cómo comenzó aquel vínculo laboral. Primero le asignó "algunas tareas para hacer" y, después de observar su desempeño, aseguró que descubrió que "tenía talento".
"Muy pura, disciplinada. Una chica grande que necesitaba trabajar. Fue pasando el tiempo, fuimos vinculándonos y le di la oportunidad de que esté enfrente del local en Caballito", explicó al referirse a Romina.
Con el paso del tiempo, ambas construyeron una relación vinculada principalmente al ámbito laboral, según el relato de Pitty.
La carta del acusado y la comunicación que recibió Pitty
Uno de los elementos que ahora analizan los investigadores es una carta atribuida al presunto femicida. En el escrito, el hombre menciona a Pitty y sostiene que su llegada habría provocado un cambio en la personalidad de Romina.
"Hoy domingo. Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina, que no la aguanto más. Porque me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos... Esa Pity le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa. La gente no sabe lo que yo trabajé por todos", expresó el acusado, quien posteriormente intentó quitarse la vida.
Pitty, por su parte, contó que Romina le había manifestado que su esposo "la apoyaba en todo", por lo que aseguró haber quedado en estado de shock al conocer el desenlace.
La noticia le llegó de una manera especialmente dolorosa: fue el propio hijo de Romina quien se comunicó con ella y le informó por teléfono "papá mató a mamá".
Mientras avanza la investigación por el femicidio, la Justicia busca determinar qué ocurrió durante las horas previas al crimen y analiza los distintos elementos encontrados, entre ellos la carta en la que el acusado hizo referencia al vínculo entre su pareja y Pitty La Numeróloga.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario