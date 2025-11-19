Descubrí Brasil 2026: el pueblo rodeado de sierras y naturaleza imperdible para vacacionar
Situado en el estado de Santa Catarina, al sur del territorio brasileño, este destino es perfecto para vacacionar en familia. Los detalles en la nota.
Sudamérica es un continente compuesto por un amplio abanico de destinos para vacacionar. Desde las playas brasileñas hasta los imponentes Andes en Chile y Argentina, cada país ofrece su propia cultura, costumbres y encanto que conquista a los viajeros que buscan aventuras y descanso.
Entre estos rincones, Testo Alto, en el estado de Santa Catarina, se presente como un refugio ideal debido a su serenidad. Sus paisajes compuestos por una extensa vegetación y sierras invitan a desconectarse de la rutina diaria, lejos de los grandes epicentros de Brasil.
Qué se puede hacer en Testo Alto
En Testo Alto, los turistas tienen la posibilidad de sumergirse en los senderos rodeados de bosques y colinas. También es posible conocer la cultura del lugar visitando pequeños museos, talleres artesanales y disfrutando de productos locales, como cervezas y comidas típicas.
Otra de las atracciones más recomendadas es descubrir la historia de la comunidad a través de recorridos guiados, que permiten conocer la vida de los inmigrantes que dieron forma al pueblo, así como participar de actividades al aire libre en sus parques y espacios naturales.
Dónde queda Testo Alto
Este atrapante destino se ubica en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Esta localidad se encuentra entre sierras y frondosos paisajes naturales, y es famosa por su herencia alemana, fruto de la inmigración que marcó la cultura y tradiciones de Testo Alto.
Cómo llegar a Testo Alto
Aunque existen varias formas de llegar a Testo Alto, la más práctica suele ser en auto desde ciudades cercanas como Joinville, Blumenau o Florianópolis. El recorrido principal combina tramos de la ruta BR-101 con carreteras locales. Otra alternativa es tomar un autobús hasta Pomerode y desde allí continuar hasta llegar a destino.
