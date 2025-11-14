Javier Milei no va al G20 y ahora duda en concurrir a la cumbre del Mercosur

Confirmado: Javier Milei no va a Sudáfrica por el G20

Mientras esas dudas persisten, una decisión tomada es que Javier Milei, en el marco de su alineación total con la administración Trump, no concurrirá a la reunión del G20 que se hará entre el 22 y el 23 de noviembre en Sudáfrica. Pero allí estará el flamante canciller Pablo Quirno para liderar la delegación argentina.

Además de la Argentina integran ese bloque Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, República de Corea, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos y dos organismos regionales: la Unión Europea y la Unión Africana.

Los miembros del G20 incluyen las principales economías del mundo, que representan el 85% del Producto Interno Bruto global, más del 75% del comercio internacional y aproximadamente dos tercios de la población mundial.En la capital brasileña insisten en avanzar con la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea antes de que finalice el año.

Si el entendimiento lograra cerrarse, constituiría un hito en la política comercial del bloque, aunque después deberá atravesar la instancia de aprobación parlamentaria en cada uno de los países socios.