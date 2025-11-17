Brasil: el pueblo con mucha seguridad que cuenta con múltiples parques temáticos
Ubicado en el estado de Río Grande del Sur, su construcción colonial lo hace perfecto para desconectar lejos del bullicio de las grandes ciudades. Los detalles en la nota.
Canela, durante el último tiempo, se consolidó como uno de los sitios más encantadores del sur de Brasil para quienes buscan desconectar lejos del bullicio de las grandes ciudades. Su clima templado, construcciones coloniales y una gastronomía única en Sudamérica lo posicionó como uno de los destinos más visitados del territorio brasileño.
Este atrapante sitio está ubicado en el sureste de Río Grande del Sur, lo que facilita su acceso gracias a su cercanía con Porto Alegre. Para quienes viajan desde Buenos Aires, lo más recomendable es llegar primero a la capital estatal y luego continuar hacia la región serrana.
Qué se puede hacer en Canela
Canela ofrece una mezcla única de naturaleza, aventura y propuestas culturales para toda la familia. La ciudad invita a disfrutar de miradores panorámicos, senderos entre cascadas y diversos parques temáticos dedicados a la ciencia y la historia local.
Además, su gastronomía variada acompaña la experiencia, convirtiendo cada visita en un paseo completo por sabores y paisajes serranos. Estas atracciones hacen que este destino sea uno de los más elegidos por aquellos turistas que priorizan la tranquilidad y serenidad.
Dónde queda Canela
Canela se encuentra en la zona serrana del sur de Brasil, dentro del estado de Río Grande del Sur. Está ubicada a 150 kilómetros de Porto Alegre, lo que permite llegar de manera sencilla tanto en vehículo propio como mediante transporte público.
Cómo llegar a Canela
La opción más práctica desde Buenos Aires es llegar primero a Porto Alegre, situada a unos 1.400 km. Desde la capital gaúcha se debe tomar la ruta BR-116 rumbo al norte y luego empalmar con la carretera VRS-873, un tramo de unos 150 kilómetros que se recorre en dos horas hasta llegar a Canela.
