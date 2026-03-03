Vecinos afectados por el derrumbe en Parque Patricios apuntaron contra el administrador: "No supervisás nada"
Los afectados relataron cómo vivieron el momento del colapso y denunciaron que hace meses había filtraciones en el estacionamiento.
Mientras continúa el trabajo de los bomberos en medio del derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios, los vecinos denunciaron a la administración por malos manejos y robo.
El techo del estacionamiento colapsó este martes cerca de las 04:30 en la calle Mafalda al 900 y generó momentos de tensión en la zona.
Los vecinos vieron que el estacionamiento había cedido ante la cochera subterránea:hay al menos 66 autos afectados y más de 300 evacuados. Todavía no habilitaron el reingreso de los vecinos a las viviendas.
Si bien no hay heridos ni desaparecidos, por protocolo la policía de la Ciudad realiza tareas de búsqueda con perros.
“Hace 5 años que vivo acá y el señor Fernández nos robó toda la plata. Tengo una denuncia hecha en la Defensoria del Consumidor donde él dijo que no era el administrador. Claro somos un fideicomiso, nos es administrador, por eso nos robó la plata de la administración de nuestro edificio. Julio Ariel Fernández es el responsable y Cosud que se lavan las manos”, contó a C5N, Silvina, una de las vecinas afectadas.
La mujer agregó: “Hace 1 año tengo una denuncia de una gotera que me arruinó mi auto cero kilómetros”.
“Fue una explosión. Agradezco que estoy viva. Pudo ser una tragedia y que hasta los chicos juegan en la cochera, sale gente. Pero agradezco que estamos todos bien”, dijo Alejandra, otra de las vecinas.
Por su parte, Teresa, otra de las vecinas relató: “Se sintió un temblor fuertísimo. Acá hay un culpable de llama Julio Fernández, no supervisas nada, no mostras las facturas. Administra un montón de edificios acá y aviso a todos los vecinos que nadie lo contrate porque es un inoperante y un irresponsable”.
Asimismo, Francisco, también vecino del complejo manifestó. “Agarré a mis dos hijos y bajamos con lo tenemos puesto, no alcanzamos ni a sacar a la gata que quedó adentro. Además había mucho olor a gas. Fue un milagro que pasara en un miento donde no hay tránsito en las cocheras. La constructora estaba trabajando en la filtración por las quejas que había”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario