Vecinos afectados por el derrumbe en Parque Patricios apuntaron contra el administrador: "No supervisás nada"

silvina vecina parque patricios

La mujer agregó: “Hace 1 año tengo una denuncia de una gotera que me arruinó mi auto cero kilómetros”.

“Fue una explosión. Agradezco que estoy viva. Pudo ser una tragedia y que hasta los chicos juegan en la cochera, sale gente. Pero agradezco que estamos todos bien”, dijo Alejandra, otra de las vecinas.

Por su parte, Teresa, otra de las vecinas relató: “Se sintió un temblor fuertísimo. Acá hay un culpable de llama Julio Fernández, no supervisas nada, no mostras las facturas. Administra un montón de edificios acá y aviso a todos los vecinos que nadie lo contrate porque es un inoperante y un irresponsable”.

teresa vecina parque patricios

Asimismo, Francisco, también vecino del complejo manifestó. “Agarré a mis dos hijos y bajamos con lo tenemos puesto, no alcanzamos ni a sacar a la gata que quedó adentro. Además había mucho olor a gas. Fue un milagro que pasara en un miento donde no hay tránsito en las cocheras. La constructora estaba trabajando en la filtración por las quejas que había”.