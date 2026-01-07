El dramático relato de la policía que encontró una beba abandonada en San Martín: "Todavía con el cordón"
"Necesitaba saber que todo estaba bien. Soy mamá de dos nenas y no podía ser de otra manera", contó la teniente que rescató a la pequeña abandonada.
Un vecino del partido bonaerense de San Martín reportó este miércoles el hallazgo de una beba recién nacida que había sido abandonada, desnuda y con el cordón umbilical todavía adherido, en un cesto de basura en medio de la vereda, y las policías que se hicieron presente en el lugar relataron cómo fue el dramático hallazgo.
Se trata de la teniente Verónica Ayala y el sargento Hugo Leiva, quiénes dieron detalles del hallazgo de la pequeña, que se encontraba desnuda y entre desechos. Gracias a su rápida intervención, la menor fue trasladada a un hospital donde permanece estable.
Un llamado al 911 a las 5:40 de la madrugada alertó sobre lo que parecía ser el llanto de un niño en la vía pública. Al llegar a una calle de la localidad bonaerense de San Martín, los efectivos de la Policía de la Provincia se encontraron con una escena desgarradora: una beba prematura, todavía con el cordón umbilical, había sido arrojada dentro de un cesto de basura de hierro.
La teniente Ayala, visiblemente conmovida, brindó detalles del operativo que le salvó la vida a la pequeña. "Estaba en la base del cesto, totalmente desnuda. Tenía bolsas de basura encima y los barrotes del fierro marcados en su cara porque no tenía nada que la protegiera", explicó la oficial.
Ante la urgencia y las bajas temperaturas de la madrugada, el sargento Leiva no dudó en quitarse su propia campera de uniforme para abrigar a la recién nacida, que presentaba signos de hipotermia. "Era un bebé muy chiquito, todavía con el cordón. Como mamá, fue muy difícil de ver, pero el objetivo era llegar lo más rápido posible al hospital", añadió Ayala.
Tras un traslado de emergencia escoltado por otros móviles policiales, la beba ingresó a la guardia del hospital local. Según el último informe médico se encuentra en terapia intensiva, pero estable; logró recuperar la temperatura corporal y, aunque presenta complicaciones derivadas de la falta de controles prenatales, los médicos son optimistas respecto a su recuperación día a día.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que realizó el llamado de alerta, ya que la prioridad de los efectivos fue la salud de la menor. La justicia busca ahora cámaras de seguridad en la zona de San Martín para intentar identificar a los responsables del abandono.
"Necesitaba saber que todo estaba bien. Soy mamá de dos nenas y no podía ser de otra manera", cerró la teniente Ayala, quien junto a su compañero Leiva, se convirtieron en los protagonistas de un rescate que conmovió a toda la comunidad.
