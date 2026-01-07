El dramático relato de la policía que encontró una beba abandonada en San Martín: "Todavía con el cordón"

Tras un traslado de emergencia escoltado por otros móviles policiales, la beba ingresó a la guardia del hospital local. Según el último informe médico se encuentra en terapia intensiva, pero estable; logró recuperar la temperatura corporal y, aunque presenta complicaciones derivadas de la falta de controles prenatales, los médicos son optimistas respecto a su recuperación día a día.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que realizó el llamado de alerta, ya que la prioridad de los efectivos fue la salud de la menor. La justicia busca ahora cámaras de seguridad en la zona de San Martín para intentar identificar a los responsables del abandono.

"Necesitaba saber que todo estaba bien. Soy mamá de dos nenas y no podía ser de otra manera", cerró la teniente Ayala, quien junto a su compañero Leiva, se convirtieron en los protagonistas de un rescate que conmovió a toda la comunidad.