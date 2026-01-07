Hallaron a beba recién nacida en un tacho de basura en San Martín: está internada en Neonatología

De su familia aún no se conocen detalles, pero sí se anunció que recibió el nombre de Verónica en honor a la teniente Verónica Ayala, la oficial de Policía que la asistió hasta que llegó a la guardia médica.

Tras el hallazgo, y una vez que la nena estuvo a salvo, la Justicia de San Martín abrió una causa que quedó en manos del fiscal Daniel Cangelosi, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, quien la caratuló como "abandono de persona".

Hasta ahora el fiscal ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la obtención de imágenes del tacho de basura y sus alrededores con la meta de reconstruir cómo llegó la nena a ese lugar.

También se dio intervención del Servicio Local de Protección de Derechos de la Infancia.