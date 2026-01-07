Hallaron a beba recién nacida en un tacho de basura en San Martín: está internada en Neonatología
La nena recibió un nombre muy especial, en honor a la oficial de Policía que la rescató después de que los vecinos hicieran la denuncia.
Un vecino del partido de San Martín reportó este miércoles el hallazgo de una beba recién nacida que había sido abandonada, desnuda y con el cordón umbilical todavía adherido, en un cesto de basura en medio de la vereda.
La llamada al 911 se produjo a las 5 de este miércoles desde algún rincón de la cuadra de Riobamba al 2300, entre Pueyrredón y Rivadavia, en la localidad bonaerense de San Martín. El vecino que encontró a la beba reportó que no le habían puesto ni siquiera un pañal.
Efectivos de la Comisaría 1° de San Martín llegaron minutos más tarde para encontrar a la nena recién nacida, con el cordón umbilical cortado de manera artesanal.
La nena fue trasladada en un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde el personal de guardia la revisó y la transfirió al área de Terapia Intensiva de Neonatología.
Ahí se confirmó que había nacido a las 36 semanas de gestación, en un parto domiciliario, se asume, por lo que buscar un acta de nacimiento para confirmar la identidad de su madre es en vano. Actualmente pesa unos 1.890 gramos y se encuentra "clínicamente estable", informaron fuentes sanitarias.
De su familia aún no se conocen detalles, pero sí se anunció que recibió el nombre de Verónica en honor a la teniente Verónica Ayala, la oficial de Policía que la asistió hasta que llegó a la guardia médica.
Tras el hallazgo, y una vez que la nena estuvo a salvo, la Justicia de San Martín abrió una causa que quedó en manos del fiscal Daniel Cangelosi, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, quien la caratuló como "abandono de persona".
Hasta ahora el fiscal ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la obtención de imágenes del tacho de basura y sus alrededores con la meta de reconstruir cómo llegó la nena a ese lugar.
También se dio intervención del Servicio Local de Protección de Derechos de la Infancia.
