El dramático video que muestra cómo un colectivo atropelló y mató a una mujer en Chacarita

colectivero atropella y mata a una mujer

Tras descender de la unidad para verificar el estado de la víctima, el colectivero regresó a agarrar su celular para llamar a una ambulancia. La misma reacción tuvieron otros pasajeros del colectivo que se bajaron para ayudar a la mujer.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó a la víctima de urgencia al Hospital Pirovano, donde ingresó con múltiples fracturas en las doce costillas del lado derecho y otras varias del izquierdo que le perforaron sus pulmones. Además, con motivo del impacto y la caída, sufrió politraumatismos craneoencefálicos de ambos lados.

Tras permanecer internada y pese al esfuerzo de los médicos, la víctima falleció a las 21.13 del domingo 2 de noviembre, según confirmaron sus familiares.