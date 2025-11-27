El dramático video que muestra cómo un colectivo atropelló y mató a una mujer en Chacarita
La víctima fue embestida por una unidad de la línea 76 cuando cruzaba por la senda peatonal. Contenido sensible.
Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 76 en la intersección de avenida Corrientes y avenida Jorge Newbery, en el barrio porteño de Chacarita. Dos cámaras instaladas en el frente y el interior de la unidad registraron el dramático momento del impacto y la desesperada reacción del chofer. Alerta por contenido sensible.
El hecho ocurrió el pasado 2 de noviembre, pero los videos se difundieron en las últimas horas. Las cámaras ubicadas en el exterior y en el interior del interno 1330, perteneciente a la empresa Lope de Vega, registraron la trágica secuencia, desde las maniobras previas del colectivero hasta su inmediata reacción luego del hecho.
El chofer circulaba por la avenida Jorge Newbery en dirección a la estación de Federico Lacroze cuando, al doblar hacia avenida Corrientes, se produjo la colisión. La mujer fue impactada por el colectivo mientras cruzaba por la senda peatonal y quedó tendida en el asfalto a los pocos metros.
La reacción del colectivero fue dramática y frenó rápidamente: “¡Nooo, por favor, no, no!”, empezó a gritar mientras se tomaba la cabeza. De forma inmediata bajó de la unidad y se acercó a auxiliar a la mujer desplomada. CONTENIDO SENSIBLE.
En otro de los videos se observa cómo fueron los momentos previos al impacto. En las imágenes se lo puede ver al colectivero manejando por la avenida, con el cinturón de seguridad colocado y mirando hacia adelante. Sin embargo, luego se observa que por segundos desvía la atención hacia lo que aparenta ser una planilla de trabajo o hacia el espejo retrovisor. En ese instante ocurrió el impacto.
Tras descender de la unidad para verificar el estado de la víctima, el colectivero regresó a agarrar su celular para llamar a una ambulancia. La misma reacción tuvieron otros pasajeros del colectivo que se bajaron para ayudar a la mujer.
Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó a la víctima de urgencia al Hospital Pirovano, donde ingresó con múltiples fracturas en las doce costillas del lado derecho y otras varias del izquierdo que le perforaron sus pulmones. Además, con motivo del impacto y la caída, sufrió politraumatismos craneoencefálicos de ambos lados.
Tras permanecer internada y pese al esfuerzo de los médicos, la víctima falleció a las 21.13 del domingo 2 de noviembre, según confirmaron sus familiares.
