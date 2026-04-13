El empleo informal subió un 43% a fines de 2025: las mujeres y los jóvenes fueron los más afectados

Las personas jóvenes en general y las mujeres de hasta 29 años en particular resultaron las más afectadas por la precarización laboral en el último trimestre de 2025.

Por ejemplo, el grupo etario de mujeres de 18 a 20 años representa el 59,7% del total de trabajadoras con empleo informal.

En el otro extremo, las trabajadoras de 65 años y más representan el 61,6% de esa categoría.

En el caso de los hombres, el grupo etario de hasta 29 años representa el 57,3% de los trabajadores con empleo informal, lo que ratifica el desafío de encontrar un trabajo "en blanco" en el mercado laboral actual.

La tasa de empleo informal en lo que va de la administración libertaria comenzó con un 41,4% en el último trimestre de 2023 -que corresponde al final de la gestión anterior-, al que le siguió un 40,8% entre enero y marzo de 2024.

Pero esa leve mejoría no volvería a repetirse: en cambio, el empleo informal se mantuvo en un porcentaje del 43% durante la mayor parte de 2025.