El empleo informal subió un 43% a fines de 2025: las mujeres y los jóvenes fueron los más afectados
Las mujeres en general y las jóvenes en particular las más vulnerables ante la degradación del mercado laboral registrada entre octubre y diciembre de 2025.
El último trimestre de 2025 arrojó una cifra demoledora en cuanto al trabajo: el empleo informal subió un 43% entre octubre y diciembre, y las más afectadas fueron las personas jóvenes, en particular las mujeres.
De acuerdo con el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), "casi seis de cada 10 jóvenes de hasta 29 años y mayores de 65 años con al menos una ocupación trabajaba en condición de informalidad en el 4° trimestre de 2025".
El informe del INDEC se elaboró a partir de datos de 31 centros urbanos de todo el país, teniendo en cuenta la ocupación y modalidad de contratación de 30 millones de personas.
De ese universo, el 45% de las personas tenía empleo (13,5 millones), pero el 43% estaba "en negro", es decir, con contratación informal y con sus derechos laborales disminuidos o inexistentes.
Dentro de ese 43% informal hay un 44,5% que son mujeres y un 41,8% que son varones.
Las personas jóvenes en general y las mujeres de hasta 29 años en particular resultaron las más afectadas por la precarización laboral en el último trimestre de 2025.
Por ejemplo, el grupo etario de mujeres de 18 a 20 años representa el 59,7% del total de trabajadoras con empleo informal.
En el otro extremo, las trabajadoras de 65 años y más representan el 61,6% de esa categoría.
En el caso de los hombres, el grupo etario de hasta 29 años representa el 57,3% de los trabajadores con empleo informal, lo que ratifica el desafío de encontrar un trabajo "en blanco" en el mercado laboral actual.
La tasa de empleo informal en lo que va de la administración libertaria comenzó con un 41,4% en el último trimestre de 2023 -que corresponde al final de la gestión anterior-, al que le siguió un 40,8% entre enero y marzo de 2024.
Pero esa leve mejoría no volvería a repetirse: en cambio, el empleo informal se mantuvo en un porcentaje del 43% durante la mayor parte de 2025.
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