El escalofriante estado de los 111 gallos que fueron rescatados de un boliche en Brandsen: estaban "armados"
Efectivos policiales retiraron a los animales de un local de Brandsen donde se hacían apuestas ilegales y descubrieron que les habían dado "armas".
Este martes salieron a la luz más imágenes del estado en el que se encontraban algunos de los 111 gallos que fueron rescatados el fin de semana pasado de un boliche de la localidad bonaerense de Brandsen donde eran utilizados para riñas y apuestas ilegales.
Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) rescató, con intervención del Departamento Delitos Ambientales, a un centenar de gallos que estaban en sucuchos a la espera del próximo evento publicitado como una fiesta en la que se prometían premios monetarios para los ganadores de la fecha.
Las autoridades empezaron a investigar específicamente la cuestión de las apuestas ilegales, pero pronto quedó en claro que se trataba de un caso de maltrato animal.
En el marco del mismo operativo ordenado por la fiscal Mariana Albizu, de la Unidad Fiscal de Investigaciones y Juicio Descentralizada de Brandsen, los efectivos policiales también arrestaron a 27 hombres de nacionalidad argentina, entre ellos el organizador del evento, todos acusados de una infracción a la Ley 14.346 (de Maltrato Animal).
Luego se constató el estado de salud de los gallos.
Con el correr de las horas fuentes policiales divulgaron videos en los que se puede constatar el maltrato animal, incluidas las heridas de algunos de los gallos y las "armas" con las que los acusados habían equipado a las aves para volverlas más peligrosas.
Los gallos tenían púas en sus patas, picos metálicos y otros agregados para volverlos más letales.
El allanamiento se realizó en un boliche ubicado en el kilómetro 44 de la Ruta Provincial N°215, en la localidad bonaerense de Brandsen, por orden del Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Federico Guillermo Atencio.
Se espera que los 111 gallos que fueron rescatados sean trasladados a una granja acondicionada para su recuperación y cuidado, aunque todavía está por verse hasta qué punto podrían ser sociabilizados con otros integrantes de su especie.
Mientras tanto, la justicia bonaerense mantiene abierta la causa por maltrato animal y apuestas ilegales, ahora con las pruebas que aportaron los dos teléfonos celulares incautados durante el operativo en el que también se secuestraron 9 millones de pesos, cuatro trofeos de competencia de riñas de gallos y documentación de interés para la justicia.
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