El escalofriante estado de los 111 gallos que fueron rescatados de un boliche en Brandsen: estaban "armados"

Así encontraron a los gallos rescatados en Brandsen

Con el correr de las horas fuentes policiales divulgaron videos en los que se puede constatar el maltrato animal, incluidas las heridas de algunos de los gallos y las "armas" con las que los acusados habían equipado a las aves para volverlas más peligrosas.

Los gallos tenían púas en sus patas, picos metálicos y otros agregados para volverlos más letales.

Las "armas" con las que habían dotado a los gallos

El allanamiento se realizó en un boliche ubicado en el kilómetro 44 de la Ruta Provincial N°215, en la localidad bonaerense de Brandsen, por orden del Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Federico Guillermo Atencio.

Se espera que los 111 gallos que fueron rescatados sean trasladados a una granja acondicionada para su recuperación y cuidado, aunque todavía está por verse hasta qué punto podrían ser sociabilizados con otros integrantes de su especie.

Brandsen: rescataron a 111 gallos que eran utilizados para peleas en eventos clandestinos

Mientras tanto, la justicia bonaerense mantiene abierta la causa por maltrato animal y apuestas ilegales, ahora con las pruebas que aportaron los dos teléfonos celulares incautados durante el operativo en el que también se secuestraron 9 millones de pesos, cuatro trofeos de competencia de riñas de gallos y documentación de interés para la justicia.