El femicida Fernando Farré reveló ser votante de Javier Milei: "Me considero liberal"

De esta manera, el exempresario vinculó directamente esta situación con el crimen de su esposa. "Me enfermé y me vi perdiendo todo lo que tenía (...) no soporté la humillación y me despertó la ira", justificó.

En otro tramo de la entrevista, Farré contó que tuvo una novia que perdió un embarazo. “Cada noche me paso pensando en qué momento se jodió mi vida”, dijo desde el penal de Campana.

Por su parte, quien fuera un exitoso ejecutivo internacional, insistió en su versión de inimputabilidad, pese a que esta no fue probada en el juicio de 2017. “Si algo pudimos probar, es que yo no controlaba mis acciones”, argumentó, mientras en la misma conversación con Infobae, se mostró levemente arrepentido y confió en el “perdón” de su esposa asesinada.