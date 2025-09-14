Quiénes eran las víctimas de la avioneta que se estrelló en un festival aéreo de Córdoba
La policía de Bell Ville pudo identificar los cuerpos que estaban en el interior de la aeronave que se estrelló en la pista del Aeroclub.
Se conoció la identidad de las personas que iban en la avioneta que se estrelló en un festival aéreo realizado en la ciudad de Bell Ville, Córdoba.
Mientras se investigan las causas del incidente, la policía local informó que las víctimas fueron identificadas como Mariano Latuf Zeballos y Ricardo Ferrer, el piloto y copiloto de la aeronave que se estrelló en la pista del Aeroclub.
Según informaron medios locales, el piloto era oriundo de la localidad santafesina de Villa Cañás y, además, trabajaba como DJ en distintas fiestas y eventos.
Por su parte, el copiloto había nacido en Alpachiri, provincia de La Pampa. Sin embargo, desde hace años residía en la localidad de Ascensión, en el interior de la provincia de Buenos Aires.
Familiares y amigos despidieron a las víctimas a través de las redes sociales, unas pocas horas después del dramático accidente en el festival aéreo cordobés: "Vuelen alto, amigos queridos. Mis condolencias a las familias de Mariano Latuf Zeballos y Ricardo Ferrer. Quedará el recuerdo de los momentos compartidos. Hoy el corazón duele. QEPD", expresaron.
Una tragedia ocurrió en la tarde de este sábado en Bell Ville, ubicado en la zona sudeste de Córdoba, donde un avión se estrelló durante un festival aéreo que se desarrollaba en el aeroclub de esa localidad.
El Festival Aéreo de Bell Ville reúne a pilotos y aeronaves de distintos puntos de Córdoba y provincias vecinas, e incluye acrobacias aéreas, paracaidismo en vivo y vuelos de bautismo en avión y helicóptero.
El hecho que enluta a la provincia mediterránea involucró a un avión biplaza experimental de acrobacia, proveniente de la provincia de Santa Fe, que se estrelló cuando intentaba despegar, falleciendo sus dos tripulantes.
La aeronave pertenecía a personas procedentes de una localidad santafesina y no formaba parte de los acróbatas contratados para el evento: la aeronave habría entrado en pérdida, terminó impactando contra la pista y se incendió de inmediato.
En el lugar trabajó personal de la Policía cordobesa, bomberos y el fiscal de instrucción, Nicolás Gambini, quien encabeza las actuaciones judiciales hasta la llegada de la fiscal federal, para determinar las causas del accidente que se cobró la vida de dos personas.
