Quiénes eran las víctimas de la avioneta que se estrelló en un festival aéreo de Córdoba

Córdoba: se estrelló un avión de acrobacias y murieron sus dos tripulantes

Una tragedia ocurrió en la tarde de este sábado en Bell Ville, ubicado en la zona sudeste de Córdoba, donde un avión se estrelló durante un festival aéreo que se desarrollaba en el aeroclub de esa localidad.

El Festival Aéreo de Bell Ville reúne a pilotos y aeronaves de distintos puntos de Córdoba y provincias vecinas, e incluye acrobacias aéreas, paracaidismo en vivo y vuelos de bautismo en avión y helicóptero.

El hecho que enluta a la provincia mediterránea involucró a un avión biplaza experimental de acrobacia, proveniente de la provincia de Santa Fe, que se estrelló cuando intentaba despegar, falleciendo sus dos tripulantes.

accidente aereo cordoba

La aeronave pertenecía a personas procedentes de una localidad santafesina y no formaba parte de los acróbatas contratados para el evento: la aeronave habría entrado en pérdida, terminó impactando contra la pista y se incendió de inmediato.

En el lugar trabajó personal de la Policía cordobesa, bomberos y el fiscal de instrucción, Nicolás Gambini, quien encabeza las actuaciones judiciales hasta la llegada de la fiscal federal, para determinar las causas del accidente que se cobró la vida de dos personas.