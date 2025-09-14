Fin de semana XXL: el motivo del nuevo feriado que se suma en septiembre
En septiembre, un mes con escasos feriados, algunos afortunados podrán disfrutar de un fin de semana largo para descansar y desconectarse.
El calendario de feriados en Argentina siempre despierta interés, ya que marca la chance de planear escapadas y aprovechar un fin de semana largo. En septiembre, aunque no sea un feriado nacional, varios municipios de la provincia de Buenos Aires tendrán su descanso especial.
Estos feriados locales suelen pasar desapercibidos para quienes no viven en la zona, pero representan una oportunidad ideal para que los vecinos disfruten de un merecido respiro, combinando tradiciones, cultura y descanso sin alejarse demasiado de casa.
Por qué habrá otro fin de semana largo
El lunes 15 de septiembre será feriado en tres municipios de la provincia de Buenos Aires, ofreciendo un fin de semana largo para sus habitantes. En Trenque Lauquen y Dolores se celebrará a Nuestra Señora de los Dolores, patrona de ambas localidades, con misas, procesiones y eventos populares que atraen tanto a vecinos como a visitantes, manteniendo viva una tradición muy arraigada. Por su parte, General Las Heras conmemorará a San Cipriano, con actos y actividades comunitarias que también reúnen a la población local.
Aunque el feriado es un día no laborable, solo ciertos sectores descansarán oficialmente, mientras que el resto dependerá de la decisión de sus empleadores. Estas jornadas representan una oportunidad ideal para disfrutar de un respiro, participar de celebraciones culturales y religiosas, y aprovechar la ocasión para descansar o realizar escapadas cortas, fortaleciendo la conexión con la comunidad y sus tradiciones.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
