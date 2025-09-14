 Fin de semana XXL: el motivo del nuevo feriado que se suma en septiembre

Por qué habrá otro fin de semana largo

El lunes 15 de septiembre será feriado en tres municipios de la provincia de Buenos Aires, ofreciendo un fin de semana largo para sus habitantes. En Trenque Lauquen y Dolores se celebrará a Nuestra Señora de los Dolores, patrona de ambas localidades, con misas, procesiones y eventos populares que atraen tanto a vecinos como a visitantes, manteniendo viva una tradición muy arraigada. Por su parte, General Las Heras conmemorará a San Cipriano, con actos y actividades comunitarias que también reúnen a la población local.