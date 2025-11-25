MinutoUno

El feriado del 28 de noviembre que sorprende a muchos trabajadores: de qué se trata

Se confirmó un nuevo feriado local que suma una pausa extra en la agenda y se vuelve perfecto para organizar una mini escapada antes de que termine el año.

En el tramo final del año, cualquier respiro viene como anillo al dedo. Los feriados se vuelven la excusa ideal para cortar la rutina, compartir tiempo en familia, planear una escapada exprés de fin de semana largo o simplemente descansar sin culpa. Y cuando el calendario agrega uno más, el ánimo sube de inmediato.

En la provincia de Buenos Aires, un nuevo feriado local tomó por sorpresa a los vecinos de una reconocida ciudad costera, que ya se prepara para celebrar el próximo 28 de noviembre una festividad patronal que promete darle un toque especial y bien festivo al cierre del mes.

Los motivos del feriado del 28 de noviembre 2025

Monte Hermoso sumará un día no laborable por la celebración de su festividad patronal, una fecha ya incorporada al calendario de feriados locales 2025 según la última actualización del Banco Provincia.

Este tipo de jornadas buscan resaltar las costumbres y la identidad de cada localidad. En el caso de Monte Hermoso, a su encanto turístico habitual se le agrega una oportunidad ideal para que vecinos y visitantes aprovechen propuestas especiales y disfruten del paisaje costero en un clima festivo y relajado.

Embed - MONTE HERMOSO la playa mas linda de la costa bonaerense

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

