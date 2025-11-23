MinutoUno

Uno a uno, los feriados confirmados para el 2026: los detalles

El año que viene arranca con un feriado que arma alto fin de semana largo desde el jueves 1 de enero, y ya se conoce el calendario completo de días no laborables.

A medida que se acerca el final de 2025 empieza a crecer la expectativa por el calendario de feriados y días no laborables de 2026, una info clave para organizar descansos, planificar viajes y mover el sector turístico, que siempre mira estas fechas para proyectar la temporada.

Los feriados y fines de semana largo que habrá en 2026

El Día de Año Nuevo llegará el jueves 1° de enero de 2026 y figura como feriado nacional inamovible según la Ley 27.399, que organiza el calendario y los fines de semana largos. Al no poder trasladarse, quienes sumen el viernes 2 como jornada no laborable podrán aprovechar un descanso extendido y arrancar el año con un fin de semana súper largo.

Calendario de feriados 2025

A medida que avanza la planificación del próximo año, el Gobierno ya trabaja en el armado del calendario oficial, donde se incluyen los feriados inamovibles y los trasladables que marcarán pausas clave para trabajadores, estudiantes y el sector turístico.

Aunque aún falta la confirmación definitiva, el esquema tentativo ya deja ver cómo podría organizarse el 2026 y qué fechas serán centrales para programar escapadas, descansos o actividades culturales.

feriado.jpg

A continuación, el listado preliminar de los feriados nacionales previstos para el año próximo:

Enero

  • Jueves 1°: Año Nuevo (inamovible)

Febrero

  • Lunes 16 y martes 17: Carnaval

Marzo

  • Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible

Abril

  • Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible)
  • Viernes 17: Viernes Santo (inamovible)

Mayo

  • Viernes 1°: Día del Trabajador (inamovible)
  • Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (inamovible)

Junio

  • Miércoles 17: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible)

Julio

  • Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible)

Agosto

  • Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

Noviembre

  • Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

  • Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible)
  • Viernes 25: Navidad (inamovible)

