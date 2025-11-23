Uno a uno, los feriados confirmados para el 2026: los detalles

Los feriados y fines de semana largo que habrá en 2026

El Día de Año Nuevo llegará el jueves 1° de enero de 2026 y figura como feriado nacional inamovible según la Ley 27.399, que organiza el calendario y los fines de semana largos. Al no poder trasladarse, quienes sumen el viernes 2 como jornada no laborable podrán aprovechar un descanso extendido y arrancar el año con un fin de semana súper largo.