Cuándo es el próximo fin de semana largo

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional se desplazaron 1.694.000 turistas por Argentina, un 21% más que en el mismo feriado de 2024.

El crecimiento se vio favorecido por el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje, de esta forma, la estadía promedio fue un 15% superior al año pasado.

El gasto promedio diario por turista fue de $91.317, sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte. En total, los turistas desembolsaron $355.789 millones el fin de semana, lo que implica un aumento del 34% real frente a los $196.233 millones gastados en 2024.

Los destinos con mayor movimiento fueron la costa bonaerense, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, que alcanzaron ocupaciones muy altas. También se destacaron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil. En la Patagonia, sobresalieron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.