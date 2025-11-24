El feriado del 25 de noviembre que conforma un fin de semana súper extralargo
Estos distritos de la Provincia de Buenos Aires tendrán un día más para descansar. Conocé todos los detalles en la nota.
Los fines de semana largos se convierten en una oportunidad perfecta para cortar con la rutina. En la recta final de este 2025, el finde XXL de noviembre es ideal para descansar en el hogar y realizar una escapada express en busca de aire y energía para lo que queda del año.
En esta ocasión, algunos distritos de la Provincia de Buenos Aires suman un feriado más a la lista: el martes 25 de noviembre. Sin embargo, este día es no laborable, motivo por el cual cientos de usuarios tendrán la posibilidad de estirar el descanso y sus mini-vacaciones sin problemas, mientras que otros deberán volver a la rutina.
Los motivos del feriado del 25 de noviembre
Aunque no integran el cronograma oficial de feriados nacionales, algunos municipios bonaerenses tendrán su propio día de descanso. Tanto Olavarría como Presidente Perón celebrarán un nuevo aniversario de su fundación, mientras que Dennehy, una localidad perteneciente al partido de Nueve de Julio, también tendrá asueto por el mismo motivo.
Estos descansos serán exclusivos de cada distrito, por lo que las oficinas públicas serán las primeras en detener su actividad. En cambio, quienes se desempeñan en el ámbito privado deberán esperar la decisión de sus empleadores para saber si contarán con la jornada libre o si deberán trabajar con normalidad.
Calendario de feriados 2026
Enero
- Jueves 1°: Año Nuevo (inamovible)
Febrero
- Lunes 16 y martes 17: Carnaval
Marzo
- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible)
Abril
- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible)
- Viernes 17: Viernes Santo (inamovible)
Mayo
- Viernes 1°: Día del Trabajador (inamovible)
- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (inamovible)
Junio
- Miércoles 17: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible)
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible)
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
Noviembre
- Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional
Diciembre
- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible)
- Viernes 25: Navidad (inamovible)
