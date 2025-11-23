Fin de semana largo: ¿es feriado este lunes 24 de noviembre o día no laborable?

Las modificaciones y la eliminación de los feriados puente por parte del presidente Javier Milei generaron la necesidad de consultar el calendario, ya que solo aquellos empleados del sector público o de empresas privadas que hayan adherido a la medida gozarán efectivamente de un fin de semana largo de cuatro días ininterrumpidos.

Cómo es el fin de semana largo de noviembre por el Día de la Soberanía

Fin de semana largo de tres días asegurado: El feriado del lunes 24 garantiza un fin de semana de tres días para todos los trabajadores (sábado 22, domingo 23 y lunes 24).

El feriado del lunes 24 garantiza un fin de semana de para todos los trabajadores (sábado 22, domingo 23 y lunes 24). Día no laborable: El viernes 21 será un día no laborable, lo que significa que el descanso será obligatorio para la administración pública y optativo para la actividad privada, extendiendo el mini feriado para algunos a cuatro días.

Qué feriados quedan en 2025

Contando el de noviembre, le quedan tres feriados al año:

Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional (original del jueves 20), que se celebrará el lunes 24. Se suma un día no laborable turístico (viernes 21).

fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional (original del jueves 20), que se celebrará el lunes 24. Se suma un día no laborable turístico (viernes 21). Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el feriado inamovible del 8, Día de la Inmaculada Concepción de María.

fin de semana largo por el feriado inamovible del 8, Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad (sin fin de semana largo).