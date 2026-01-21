MinutoUno

El feriado del viernes 23 de enero que extiende el fin de semana

Sociedad

Este descanso extendido será el primer receso extra del 2026.

Feriados 2026.

Feriados 2026.

Miles de argentinos podrán disfrutar de un nuevo feriado el viernes 23 de enero, lo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días en pleno verano.

Quienes estén alcanzados por esta jornada no laborable contarán con tres días consecutivos de descanso, ideales para aprovechar las altas temperaturas y las propuestas turísticas del mes de enero.

Los motivos del feriado del 23 de enero

Este feriado no será a nivel nacional, sino que corresponde a un asueto local en la provincia de Buenos Aires. En particular, el viernes 23 de enero será feriado en la localidad de Felipe Solá, en el marco de su aniversario fundacional.

Por este motivo, habrá cese de actividades para el sector público, mientras que para los trabajadores del ámbito privado será una jornada no laborable opcional, siempre que cuenten con la autorización de sus empleadores.

Durante el sábado 24 y domingo 25 de enero, se desarrollarán distintas actividades conmemorativas, que incluirán eventos culturales, religiosos y gastronómicos, pensados tanto para los vecinos como para quienes visiten la localidad durante el fin de semana largo.

Calendario de feriados 2026

Estos son los feriados y fines de semana largos confirmados en Argentina durante 2026:

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo

  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas