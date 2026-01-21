El feriado del viernes 23 de enero que extiende el fin de semana
Este descanso extendido será el primer receso extra del 2026.
Miles de argentinos podrán disfrutar de un nuevo feriado el viernes 23 de enero, lo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días en pleno verano.
Quienes estén alcanzados por esta jornada no laborable contarán con tres días consecutivos de descanso, ideales para aprovechar las altas temperaturas y las propuestas turísticas del mes de enero.
Los motivos del feriado del 23 de enero
Este feriado no será a nivel nacional, sino que corresponde a un asueto local en la provincia de Buenos Aires. En particular, el viernes 23 de enero será feriado en la localidad de Felipe Solá, en el marco de su aniversario fundacional.
Por este motivo, habrá cese de actividades para el sector público, mientras que para los trabajadores del ámbito privado será una jornada no laborable opcional, siempre que cuenten con la autorización de sus empleadores.
Durante el sábado 24 y domingo 25 de enero, se desarrollarán distintas actividades conmemorativas, que incluirán eventos culturales, religiosos y gastronómicos, pensados tanto para los vecinos como para quienes visiten la localidad durante el fin de semana largo.
Calendario de feriados 2026
Estos son los feriados y fines de semana largos confirmados en Argentina durante 2026:
Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
