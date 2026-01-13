Para armar una escapada: el feriado inesperado para fin de mes que sorprende a todos
Un municipio bonaerense festeja sus 135 años con feriado local y una agenda de actividades culturales, shows y propuestas pensadas para toda la comunidad.
Los feriados siempre despiertan expectativa y, cuando aparecen fuera del radar, todavía más: a fin de mes se suma una fecha que puede transformar la rutina en un posible fin de semana largo para muchos bonaerenses.
Se trata de un feriado inesperado que cae el viernes 30 de enero, en plena temporada de verano, y que habilita la chance de sumar descanso, reorganizar agendas laborales o incluso planear una escapada corta sin esperar los feriados nacionales del calendario.
El feriado inesperado para fin de mes
El feriado inesperado para fin de mes fue dispuesto por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en conmemoración del aniversario fundacional de Florencio Varela, creado oficialmente el 30 de enero de 1891.
La jornada será no laborable para la administración pública municipal y de adhesión optativa para comercios y actividades privadas, quedando la decisión en manos de cada empleador.
Como es habitual, la fecha suele estar acompañada por una agenda de eventos culturales, recreativos y artísticos, lo que convierte al viernes 30 en una oportunidad ideal para descansar, participar de los festejos locales o estirar el descanso y cerrar enero con aire de mini vacaciones.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario