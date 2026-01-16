 Feriados: cuándo será el primer fin de semana largo del año

Otros períodos de descanso dependen de feriados trasladables, que se corren al lunes con el objetivo de incentivar el turismo interno. En esos casos, el impacto va más allá del descanso: sectores como la gastronomía, el transporte y las economías regionales suelen sentir de forma directa el movimiento que generan estas fechas.

mar del plata Mar del Plata se prepara para el turismo.

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles 2026

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 2026