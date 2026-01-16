Feriados: cuándo será el primer fin de semana largo del año
El cronograma oficial confirma fines de semana largos, días no laborables y fechas clave que influyen en el turismo, el consumo y la organización del trabajo.
Los feriados y cada fin de semana largo del calendario 2026 en Argentina influyen de manera directa en la vida cotidiana, el turismo, el consumo interno y la organización del trabajo en todo el país, marcando el pulso social y económico del año.
La difusión anticipada del cronograma oficial permite una mejor planificación y suele potenciar el turismo interno, aunque el impacto final de cada feriado también depende del contexto económico, el clima y las decisiones del sector privado, que terminan de definir su alcance real.
El primer fin de semana largo del año
El primer gran fin de semana largo de 2026 aparece con Carnaval. En febrero, los feriados del lunes 16 y martes 17 arman uno de los descansos más esperados del año, con festejos populares en el Litoral, el NOA y distintas ciudades del país.
Corsos, comparsas y una alta ocupación hotelera suelen dominar esos días, que además funcionan como un verdadero termómetro del movimiento turístico tras el verano.
A lo largo del año, el calendario 2026 suma varios fines de semana largos clave. El 1° de mayo cae viernes y habilita una pausa ideal para escapadas cortas, mientras que el 20 de noviembre, también viernes, ofrece un respiro estratégico antes del cierre del año laboral.
Otros períodos de descanso dependen de feriados trasladables, que se corren al lunes con el objetivo de incentivar el turismo interno. En esos casos, el impacto va más allá del descanso: sectores como la gastronomía, el transporte y las economías regionales suelen sentir de forma directa el movimiento que generan estas fechas.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
