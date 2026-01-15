El feriado casi a fines de enero que sorprende a los trabajadores: ¿a quiénes alcanza?
Aunque no se trata de un feriado nacional, un grupo de trabajadores bonaerenses podrá disfrutar de un descanso inesperado que llegará antes de que termine el mes.
Este día no laborable aparece como una sorpresa para quienes no suelen mirar con atención el calendario durante el verano y se presenta como una oportunidad ideal para cortar la semana laboral y sumar un respiro extra en medio de enero.
Los motivos del feriado del 21 de enero
El feriado tendrá lugar el miércoles 21 de enero y alcanzará a los habitantes de la localidad bonaerense de Carhué, ubicada en el partido de Adolfo Alsina. La fecha se debe a la conmemoración del aniversario de fundación de la ciudad, que fue establecida en el año 1877.
Con este aniversario, la localidad celebra 149 años de historia, motivo por el cual se decretó un asueto administrativo. Durante esa jornada, los empleados públicos y los trabajadores del Banco Provincia estarán exentos de asistir a sus puestos de trabajo.
En el caso del sector privado, la aplicación del feriado quedará sujeta a la decisión de cada empleador, como suele ocurrir con este tipo de celebraciones locales.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles
-
1 de enero (jueves): Año Nuevo
16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval
24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
3 de abril (viernes): Viernes Santo
1 de mayo (viernes): Día del Trabajador
25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo
20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio (jueves): Día de la Independencia
8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción
25 de diciembre (viernes): Navidad
Feriados trasladables o puentes
-
17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural
20 de noviembre (viernes): Día de la Soberanía Nacional
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario