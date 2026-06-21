El festejo del Día del Padre se traslada a agosto por la Ley 5131: los motivos

Los primeros años de vida de la niña coincidieron con la etapa más intensa de las campañas libertadoras en la región, donde su padre planificaba el cruce de los Andes para emancipar a Chile y Perú. Tras el fallecimiento prematuro de Remedios en 1823, el Libertador asumió la crianza absoluta de la pequeña y decidió trasladarse con ella a Europa, asegurándole una educación de elite enfocada en la música y la pintura.

En qué consiste la Ley 5131 de Mendoza

La relación entre San Martín y su hija se consolidó fuertemente en el exilio europeo. Durante su estadía en Francia, ambos lograron sobrevivir a una severa epidemia de cólera en 1831, gracias a los cuidados del médico Mariano Balcarce. Al año siguiente, Mercedes y Balcarce contrajeron matrimonio —con la total aprobación del prócer— y tuvieron dos hijas: María Mercedes y Josefa Dominga, con quienes se radicaron definitivamente en la localidad de Brunoy, en las afueras de París.

Mercedes falleció en Francia en febrero de 1875. Casi un siglo después, en 1951, sus restos fueron repatriados al país y actualmente descansan en la Basílica de San Francisco, en Mendoza. Como un reconocimiento imperecedero a la faceta más humana y ejemplar de San Martín en su rol paterno, la provincia dictó la Ley 5131, diferenciando formalmente su homenaje del resto del territorio nacional.