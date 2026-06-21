Día del Padre: consumo moderado y presupuestos ajustados

Día del Padre: los regalos más elegidos

De acuerdo con el informe, la indumentaria encabezó las preferencias de los consumidores con el 33,4% de las elecciones. En segundo lugar quedaron las experiencias, como cenas o días de campo, con el 24,9%, mientras que los vinos y licores ocuparon el tercer puesto con el 13,9%, manteniéndose entre las opciones más elegidas respecto de 2025.

Más atrás se ubicaron el calzado (6,9%), la perfumería (6,7%), los productos de informática, TV y video (4,5%), las herramientas (2,7%) y la joyería y relojería (2,1%).

En los últimos lugares aparecieron los artículos de librería, smartphones, productos para el hogar, marroquinería y regalería, con participaciones que oscilaron entre el 1,6% y el 0,3%.

Día del Padre 2026

Día del Padre: dónde compraron los argentinos

Los centros comerciales a cielo abierto y los comercios minoristas tradicionales lideraron las preferencias con el 33% de las compras.

El comercio electrónico se ubicó en segundo lugar con el 27%. Dentro de esta categoría, el 40% de las operaciones se realizó en los sitios web de los vendedores, el 37% a través de marketplaces, el 15% mediante Instagram, el 6% por Facebook y el 2% por otros canales.

Completaron el ranking los shoppings, con el 22% de las compras, los outlets, con el 11%, y los supermercados, con el 7%.