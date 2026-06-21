Día del Padre: consumo moderado y presupuestos ajustados
Pese a la crisis económica, los argentinos celebraron la fecha con compras marcadas por la búsqueda de promociones y cuotas sin interés. La indumentaria volvió a ser el regalo más elegido.
En medio del duro contexto económico, el Día del Padre de 2026 estuvo marcado por la cautela. Las promociones, descuentos y cuotas sin interés fueron determinantes para impulsar las ventas en una jornada en la que los compradores buscaron aprovechar las mejores ofertas antes de concretar sus compras.
Según un relevamiento de la consultora Focus Market, la fecha estuvo atravesada por una demanda moderada, sostenida principalmente por las estrategias comerciales implementadas por los comercios. El estudio indicó que los consumidores compararon precios con mayor detenimiento y esperaron hasta último momento para aprovechar descuentos y beneficios.
"Las promociones, ofertas y descuentos se consolidan como una de las principales herramientas para estimular el consumo en un contexto de demanda cautelosa", sostuvo Damián Di Pace, director de la consultora.
En ese contexto, el ticket promedio para la compra de regalos fue de $62.000. Para incentivar las ventas, los comercios reforzaron los acuerdos con bancos y billeteras virtuales, ofreciendo cuotas sin interés, descuentos y promociones combinadas.
"Los comercios están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas durante el Día del Padre", agregó.
Día del Padre: los regalos más elegidos
De acuerdo con el informe, la indumentaria encabezó las preferencias de los consumidores con el 33,4% de las elecciones. En segundo lugar quedaron las experiencias, como cenas o días de campo, con el 24,9%, mientras que los vinos y licores ocuparon el tercer puesto con el 13,9%, manteniéndose entre las opciones más elegidas respecto de 2025.
Más atrás se ubicaron el calzado (6,9%), la perfumería (6,7%), los productos de informática, TV y video (4,5%), las herramientas (2,7%) y la joyería y relojería (2,1%).
En los últimos lugares aparecieron los artículos de librería, smartphones, productos para el hogar, marroquinería y regalería, con participaciones que oscilaron entre el 1,6% y el 0,3%.
Día del Padre: dónde compraron los argentinos
Los centros comerciales a cielo abierto y los comercios minoristas tradicionales lideraron las preferencias con el 33% de las compras.
El comercio electrónico se ubicó en segundo lugar con el 27%. Dentro de esta categoría, el 40% de las operaciones se realizó en los sitios web de los vendedores, el 37% a través de marketplaces, el 15% mediante Instagram, el 6% por Facebook y el 2% por otros canales.
Completaron el ranking los shoppings, con el 22% de las compras, los outlets, con el 11%, y los supermercados, con el 7%.
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