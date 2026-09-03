El Foro de Discapacidad reclama prorrogar la emergencia nacional hasta diciembre de 2027
Organizaciones, personas con discapacidad, familias, trabajadores y prestadores se movilizarán el miércoles 9 de septiembre para acompañar el reclamo.
De cara a la sesión especial convocada para el próximo miércoles 9 de septiembre a las 12 en la Cámara de Diputados de la Nación, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad pide prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
En ese marco, organizaciones, personas con discapacidad, familias, trabajadores y prestadores se movilizarán dicho día al Congreso, de 11 a 13 horas, para acompañar el reclamo.
La convocatoria representa una nueva oportunidad para que el Congreso avance "frente a una crisis que, lejos de haber terminado, continúa afectando a las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones prestadoras y a los trabajadores del sector", destacan desde e Foro.
En la mencionada sesión parlamentaria, está previsto el tratamiento de una iniciativa impulsada por diputados de distintos bloques para extender la vigencia de la Ley 27.793, que en este momento rige hasta el 31 de diciembre de 2026.
El proyecto contempla la continuidad de las herramientas necesarias para atender la situación de emergencia y garantizar las prestaciones y apoyos que requiere el colectivo de personas con discapacidad.
Al respecto, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advierte que la emergencia continúa y piden que se extienda la vigencia de la ley:
"Los aranceles están muy por debajo de lo necesario", señala la organización, y agrega que "nunca se realizó el estudio de costos previsto , por la ley", además de que "siguen sin otorgarse pensiones por discapacidad" y "las compensaciones de emergencia no se están pagando".
"La prórroga resulta necesaria también para sostener la continuidad de los servicios y proteger las fuentes de trabajo de quienes integran el sistema de atención y apoyo a las personas con discapacidad", concluye, en ese contecto, el Foro.
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