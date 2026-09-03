El Foro de Discapacidad reclama prorrogar la emergencia nacional hasta diciembre de 2027

Al respecto, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advierte que la emergencia continúa y piden que se extienda la vigencia de la ley:

"Los aranceles están muy por debajo de lo necesario", señala la organización, y agrega que "nunca se realizó el estudio de costos previsto , por la ley", además de que "siguen sin otorgarse pensiones por discapacidad" y "las compensaciones de emergencia no se están pagando".

"La prórroga resulta necesaria también para sostener la continuidad de los servicios y proteger las fuentes de trabajo de quienes integran el sistema de atención y apoyo a las personas con discapacidad", concluye, en ese contecto, el Foro.