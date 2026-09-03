Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 3 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con clima inestable este jueves en el AMBA, para dar lugar al ingreso de un nuevo frente frío.
La transición climática ya está en marcha en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con el avance de un sistema frontal que obliga a sacar los paraguas en las primeras horas, el panorama meteorológico se encamina hacia un cambio rotundo de perfil térmico de cara al fin de semana.
De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves, la inestabilidad dominará la madrugada con tormentas fuertes, dando paso a tormentas aisladas durante la mañana.
Las condiciones comenzarán a mejorar de manera paulatina por la tarde, con nubosidad parcial que tenderá a despejarse hacia la noche. El termómetro se moverá entre los 12 °C de mínima y los 19 °C de máxima.
Incluso rige para esta jornada una alerta amarilla del organismo por fuertes tormentas, con ráfagas y posible caída de granizo.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Viernes: El aire seco y frío se instalará con fuerza en la región, devolviendo el buen tiempo. Se prevé cielo despejado durante la madrugada y la mañana, alternando con nubosidad parcial en la franja vespertina y nocturna, con marcas que irán desde los 7 °C hasta los 18 °C.
Sábado: El ambiente típicamente invernal se hará notar con rigor. La jornada transcurrirá con nubosidad parcial y un descenso marcado de temperatura, registrando una mínima de 6 °C y una máxima que no superará los 14 °C.
Domingo: Será el día más gélido de todo el periodo. El cielo se mantendrá mayormente nublado y el termómetro sufrirá un desplome drástico, arrojando una mínima estimada en apenas 2 °C para la Ciudad de Buenos Aires, con alto riesgo de heladas matinales en los municipios del conurbano bonaerense y una máxima que llegará a los 14 °C.
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