Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 3 de septiembre

Viernes: El aire seco y frío se instalará con fuerza en la región, devolviendo el buen tiempo. Se prevé cielo despejado durante la madrugada y la mañana, alternando con nubosidad parcial en la franja vespertina y nocturna, con marcas que irán desde los 7 °C hasta los 18 °C.

Sábado: El ambiente típicamente invernal se hará notar con rigor. La jornada transcurrirá con nubosidad parcial y un descenso marcado de temperatura, registrando una mínima de 6 °C y una máxima que no superará los 14 °C.