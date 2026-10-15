El Gobierno activó la mesa de monitoreo federal ante el impacto del fenómeno de El Niño en el norte del país
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteolvia, encabezó una mesa de control y monitoreo ante el fenómeno de El Niño, ya presente en el país.
Frente a la amenaza de emergencias hídricas y temporales severos, en el marco del impacto del fenómeno El Niño, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión clave de control y monitoreo en la sede de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
La jornada tuvo como objetivo central evaluar los escenarios de riesgo y coordinar los protocolos de respuesta preventiva ante el desarrollo del fenómeno El Niño (ENOS) en la región norte del territorio nacional.
Del encuentro, realizado en la sede de la AFE sobre la calle San Juan, participaron el secretario de Seguridad Nacional, Martín Alejandro Ferlauto; el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Fabián Fernández; el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y el subdirector del organismo, Ignacio Cabello.
Prevención y articulación federal por El Niño: las claves del Plan ENOS 2026-2027
Las acciones articuladas se enmarcan en el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, formalizado a través de la Resolución Nº 559/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. La iniciativa busca consolidar la capacidad operativa y técnica entre los estamentos nacionales, provinciales y municipales mediante la estructura del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).
Entre los avances técnicos desplegados por las autoridades destacan:
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Tablero ENOS del SINAME: Una herramienta de monitoreo en tiempo real que integra datos meteorológicos, información hidrológica y variables territoriales para anticipar escenarios críticos.
Mapas de riesgo municipal: La elaboración de modelos de potencial afectación sobre 18 municipios estratégicos de seis provincias, trazados a partir de los registros históricos de inundaciones.
Capacitación territorial: Entre marzo y septiembre se instruyó a más de 4.300 agentes y referentes de Protección Civil en distintas provincias para optimizar la respuesta local inmediata.
Desde la Mesa Nacional de Seguimiento remarcaron que el objetivo primordial de esta batería de medidas es mejorar la planificación, acortar los tiempos de anticipación y minimizar el impacto socioeconómico que las copiosas precipitaciones puedan provocar en las poblaciones más vulnerables del norte argentino.
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