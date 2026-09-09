Calendario de feriados: lo qué pasará con la conmemoración del Día del Empleado de Comercio

Para estos trabajadores, la fecha recibe el mismo tratamiento que los feriados nacionales. Esto significa que, en las condiciones previstas por la normativa, quienes trabajen durante la jornada deben recibir la remuneración correspondiente a un feriado.

La particularidad de 2026 es que el 26 de septiembre cae sábado. Por eso, FAECyS negocia con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) la posibilidad de trasladar el descanso.

La fecha original no se modifica: la conmemoración continúa siendo el 26 de septiembre. Lo que puede trasladarse mediante un acuerdo es la jornada de descanso correspondiente a los empleados del sector.

Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio

El origen de esta conmemoración se remonta al 26 de septiembre de 1934, cuando se promulgó la Ley 11.729. La normativa modificó diferentes aspectos del Código de Comercio e incorporó derechos laborales fundamentales para los trabajadores mercantiles.

Entre esos avances se encontraban licencias relacionadas con enfermedades y accidentes e indemnizaciones por despido, además de otras protecciones que significaron un cambio importante en las condiciones laborales de quienes trabajaban en el sector.

Décadas después, la Ley 26.541 estableció formalmente el Día del Empleado de Comercio cada 26 de septiembre y determinó el descanso para los trabajadores alcanzados.

La jornada funciona, entonces, como un reconocimiento a los derechos conquistados por los empleados mercantiles y mantiene una característica particular: no se trata de un feriado nacional para toda la población, sino de una fecha sectorial que recibe tratamiento de feriado para los trabajadores comprendidos por la normativa.

Calendario de feriados 2026

Más allá del Día del Empleado de Comercio, el calendario argentino todavía cuenta con diferentes feriados nacionales durante los últimos meses de 2026. Septiembre es la excepción, ya que no posee un feriado nacional general que alcance a todos los trabajadores.

Los principales feriados que quedan durante 2026 son:

Domingo 11 de octubre: feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladado desde el lunes 12 de octubre.

feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladado desde el lunes 12 de octubre. Lunes 23 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20 de noviembre.

feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20 de noviembre. Martes 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad.

De esta manera, después de septiembre todavía habrá oportunidades para organizar descansos extendidos antes de finalizar el año. Noviembre y diciembre concentran algunas de las últimas fechas destacadas del calendario, mientras que el feriado de Navidad caerá viernes y dará lugar a un fin de semana largo.

En el caso particular de los empleados de comercio, la atención durante septiembre estará puesta en la definición sobre el traslado del descanso al lunes 28, que podría modificar la actividad de supermercados, shoppings y diferentes comercios en aquellas jurisdicciones donde finalmente se aplique.