El Gobierno avaló paritarias y un gremio superará el $1.700.000 de salario básico inicial en octubre.

La mejora responde al esquema paritario cerrado a fines de agosto entre el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGYPE) y la Federación de Entidades Combustibles (FEC). El entendimiento contempló un sendero de tres recomposiciones consecutivas: una primera suba del 1,9% aplicada sobre los salarios de julio, la segunda de igual magnitud que impacta en las liquidaciones a cobrarse este mes, y un último tramo del 1,8% que se liquidará en noviembre sobre los haberes de octubre.