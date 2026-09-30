El Gobierno avaló paritarias y un gremio superará el $1.700.000 de salario básico inicial en octubre
Se trata del acuerdo paritario firmado por SOESGYPE a fines de agosto y que eleva considerablemente los salarios del sector para octubre.
Más allá de los aumentos en la nafta y el gasoil, en el plano laboral, la atención del sector petrolero está puesto en el bolsillo de sus trabajadores, quienes durante los primeros días de octubre percibirán los salarios correspondientes al mes de septiembre con una actualización del 1,9%.
La mejora responde al esquema paritario cerrado a fines de agosto entre el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGYPE) y la Federación de Entidades Combustibles (FEC). El entendimiento contempló un sendero de tres recomposiciones consecutivas: una primera suba del 1,9% aplicada sobre los salarios de julio, la segunda de igual magnitud que impacta en las liquidaciones a cobrarse este mes, y un último tramo del 1,8% que se liquidará en noviembre sobre los haberes de octubre.
Las escalas salariales que aprobó el Gobierno: categoría por categoría
Con la incorporación del incremento del 1,9% por la tarea realizada en septiembre, los salarios básicos de convenio para la actividad parten desde los $1.566.000 y rozan los $1.672.000, de acuerdo con el puesto desempeñado. En tanto, al siguiente mes, el básico inicial de un encargado ascenderá a $1.701.966,04, mientras que un operario de playa recibirá $1.639.573.-
En el caso del personal franquero, el haber depende directamente de la categoría de la posición que le toque cubrir durante sus turnos.
Adicionales que incrementan el sueldo de bolsillo
A las cifras básicas acordadas se deben añadir los complementos que fija el convenio colectivo del sector:
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Presentismo y asistencia: Un adicional del 8% sobre la remuneración básica.
Antigüedad: Un plus variable según los años trabajados:
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1 a 9 años: 2% por año.
10 a 15 años: 2,5%.
Más de 15 años: 3%.
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De esta forma, la suma de los básicos ajustados y los adicionales legales busca dar una cobertura parcial a los operarios de playa y personal de apoyo frente a la constante dinámica de precios en los surtidores.
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