El gobierno de Chaco solicitó el traslado del clan Sena a cárceles federales
La provincia ya elevó el pedido formal y aguarda la disponibilidad de plazas y la evaluación de los perfiles criminológicos por parte del Servicio Penitenciario.
El gobierno de Chaco avanzó con una solicitud para que César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, sean trasladados a establecimientos del sistema penitenciario federal.
La confirmación llegó de la mano del ministro de Seguridad provincial, Hugo Matkovich, quien brindó detalles del planteo durante una rueda de prensa realizada este miércoles, en la que dejó en claro que el trámite ya está iniciado y ahora depende de factores técnicos y administrativos.
En ese sentido, el funcionario explicó que la concreción del traslado está supeditada a dos condiciones clave: “hace falta cupo y que se cumplan los perfiles criminológicos que establece el Servicio Penitenciario Federal”. Matkovich remarcó además la postura del Ejecutivo chaqueño frente a la situación de los condenados y fue contundente al señalar: “Vamos a hacer lo que está a nuestro alcance para que estos delincuentes condenados vayan a las cárceles federales”, subrayando la intención política de avanzar con la medida.
La solicitud se conoce en un contexto de cambios recientes dentro del sistema penitenciario provincial. Este martes se informó que César Sena y su padre, Emerenciano Sena, fueron trasladados al Complejo de Villa Barberán y quedaron alojados en la misma celda, una decisión que se tomó tras la fuga de Luz Mía Di Batista, conocida como “La Barby”, una detenida trans que logró escapar y fue recapturada este lunes en la provincia de Corrientes. El episodio generó preocupación entre las autoridades del Servicio Penitenciario de Resistencia, ante el temor de que se produjeran nuevas evasiones.
A raíz de esa situación, se dispusieron medidas de seguridad más estrictas, entre ellas el aislamiento del pabellón donde se encuentran padre e hijo, que impide el contacto con el resto de la población carcelaria. Ese sector cuenta además con acceso a un patio interno, que pueden utilizar sin restricciones horarias desde las 7 hasta las 19, una condición que despertó críticas y comentarios dentro y fuera del penal.
De hecho, por las comodidades que ofrece, ese espacio es considerado incluso por el propio personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) como una celda “VIP”, un dato que volvió a encender la polémica en torno al régimen de detención del clan Sena, uno de los casos judiciales más resonantes de los últimos años en Chaco y en todo el país.
En paralelo, el proceso judicial continúa avanzando. Según consignó Diario Chaco, la jueza Dolly Fernández será la encargada de dar a conocer las sentencias para los integrantes del clan Sena y los colaboradores el próximo 10 de febrero de 2026. Durante las audiencias de cesura, tanto la Fiscalía como la querella solicitaron la pena de cadena perpetua, mientras que la defensa volvió a insistir con planteos de inconstitucionalidad, que ahora deberán ser analizados por el tribunal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario