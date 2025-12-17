El gobierno de Chaco solicitó el traslado del clan Sena a cárceles federales

De hecho, por las comodidades que ofrece, ese espacio es considerado incluso por el propio personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) como una celda “VIP”, un dato que volvió a encender la polémica en torno al régimen de detención del clan Sena, uno de los casos judiciales más resonantes de los últimos años en Chaco y en todo el país.

En paralelo, el proceso judicial continúa avanzando. Según consignó Diario Chaco, la jueza Dolly Fernández será la encargada de dar a conocer las sentencias para los integrantes del clan Sena y los colaboradores el próximo 10 de febrero de 2026. Durante las audiencias de cesura, tanto la Fiscalía como la querella solicitaron la pena de cadena perpetua, mientras que la defensa volvió a insistir con planteos de inconstitucionalidad, que ahora deberán ser analizados por el tribunal.