Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del jueves 18 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buenas condiciones del clima y mucho calor en el AMBA.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene al menos para este jueves con buenas condiciones del clima junto a un ascenso de las temperaturas, por lo que vuelve a sentirse el calor, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El jueves tendría cielo despejado en las primeras horas y luego otra vez parcialmente nublado; con 20 de mínima y 34 de máxima, en la que se presenta como la jornada más calurosa de la semana.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Se mantiene el calor en el cierre de la semana, con un viernes que tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada, pasando a algo nublado desde la mañana y hasta la noche, y con temperaturas de entre 20 y 32 grados. ¿La última jornada con buen clima?
Mientras que en un primer momento el extendido del SMN no preveía precipitaciones para el fin de semana, cambió el pronóstico del organismo y parece afianzarse el regreso de las lluvias para el sábado, que se anticipa con probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pero mejorando con cielo nublado en la tarde y noche.
En cuanto a las temperaturas, el mal clima vendría de la mano con un leve descenso y las marcas se ubicarían entre 22 grados de mínima y 28 de máxima, siempre según el organismo nacional.
En tanto, para el domingo retornarían las buenas condiciones, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que treparía a 29.
La penúltima semana del año también iniciaría con buen tiempo, ya que el lunes se anticipa con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 21 y 29 grados.
