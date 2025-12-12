Cayó en Chaco el joven acusado de intentar asesinar a su novia en Solano

Esa línea de trabajo finalmente dio resultado cuando los agentes chaqueños lograron interceptarlo y detenerlo en Machagai. Tras su captura, fue alojado en una dependencia policial a la espera de las actuaciones correspondientes. Su arresto representa un avance determinante para cerrar el capítulo de la fuga y avanzar hacia las instancias formales del proceso penal.

En las próximas horas, Ramos será trasladado nuevamente a la provincia de Buenos Aires, donde deberá presentarse ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) que investiga la “tentativa de femicidio”. Allí enfrentará la indagatoria por la brutal agresión que dejó a su pareja gravemente herida.