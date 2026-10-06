El Gobierno creó un Comando Unificado para el traslado de presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz
El operativo estará coordinado por el Servicio Penitenciario Federal y contará con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA. Además, el Ministerio invitó a la Ciudad y a la Provincia a sumar representantes.
El Ministerio de Seguridad Nacional convocó al Comando Unificado Federal y creó dentro de esa estructura un comando específico para encarar el traslado de todas las personas privadas de la libertad alojadas en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del barrio de Villa Devoto hacia el nuevo complejo construido en el partido bonaerense de Marcos Paz.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1018/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva y publicada este martes en el Boletín Oficial. El nuevo organismo se denominará Comando Unificado Federal - Traslado del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y funcionará desde la entrada en vigencia de la norma.
La medida abarca el desplazamiento de las personas privadas de la libertad y de los equipos del actual establecimiento, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al nuevo Complejo Penitenciario Federal construido en el partido bonaerense de Marcos Paz. El plan contempla la custodia de los inmuebles, la protección de los trayectos viales y la prevención de incidentes durante toda la operación.
Para ese objetivo, se creó el Comando Unificado Federal – Traslado del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funcionará dentro de la estructura del Comando Unificado Federal establecida por la Resolución N.º 403 de 2024. La coordinación general quedará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La decisión se enmarca en un convenio entre las jurisdicciones, que contempla la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario federal en Marcos Paz y la posterior desocupación del complejo ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Según los fundamentos de la medida, la habilitación de la nueva infraestructura obliga a trasladar a la totalidad de los detenidos alojados en el penal porteño, además del equipamiento necesario para el funcionamiento del nuevo destino.
La mudanza de la población de Devoto a Marcos Paz se suma a una política más amplia de reordenamiento del sistema penitenciario federal, que busca concentrar a los internos de mayor peligrosidad en complejos de alta seguridad fuera de los grandes centros urbanos. En ese marco, se anticipa que los traslados se extenderán durante los próximos meses y se realizarán en tandas, de acuerdo al perfil de cada detenido y a la disponibilidad de cupos en el penal bonaerense.
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