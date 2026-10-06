El Gobierno creó un Comando Unificado para el traslado de presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz

La mudanza de la población de Devoto a Marcos Paz se suma a una política más amplia de reordenamiento del sistema penitenciario federal, que busca concentrar a los internos de mayor peligrosidad en complejos de alta seguridad fuera de los grandes centros urbanos. En ese marco, se anticipa que los traslados se extenderán durante los próximos meses y se realizarán en tandas, de acuerdo al perfil de cada detenido y a la disponibilidad de cupos en el penal bonaerense.