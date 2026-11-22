Un motociclista escapó de un control en Pinamar, casi atropella a un policía y fue detenido a 20 cuadras
El episodio ocurrió en vivo durante un operativo en la zona de La Frontera; una patrulla lo persiguió y lo interceptó.
Un motociclista que llevaba casco y vestía una prenda celeste intentó evadir un control policial y de tránsito en la zona de La Frontera, en Pinamar, pasando muy cerca de atropellar a un efectivo de la Policía Bonaerense en medio de una transmisión en vivo de A24.
De acuerdo con lo reportado durante la cobertura, el joven salió a toda velocidad del sector del operativo y un patrullero inició la persecución de inmediato para localizarlo.
El seguimiento policial y el operativo en la zona
Tras el aviso y el despliegue de las fuerzas que trabajaban en el lugar, el motociclista fue interceptado y detenido a unas 20 cuadras del control.
Una vez demorado, los agentes avanzaron en la constatación de su documentación mientras se aguarda la confirmación oficial sobre su identidad y si es mayor o menor de edad, en el marco de los controles vehiculares realizados en el área, donde también se fiscalizan vehículos como UTV.
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