Lunes: mínima de 15 grados y máxima de 30, con cielo parcial a mayormente nublado y vientos del noroeste rotando al oeste.

Martes: mínima de 18 grados y máxima de 29, con cielo mayormente nublado y vientos del oeste cambiando al sudoeste.

Miércoles: mínima de 12 grados y máxima de 26, con cielo algo nublado y vientos del noreste rotando al noroeste.

Jueves: mínima de 13 grados y máxima de 27, con cielo algo nublado y vientos del noroeste cambiando al norte.

Viernes: mínima de 17 grados y máxima de 30, con cielo algo nublado y vientos del norte.