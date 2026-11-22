Pronóstico en Buenos Aires: cuándo será el día más caluroso de la semana y qué temperaturas se esperan
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó máximas de hasta 34 grados y jornadas cálidas en la Ciudad y sus alrededores.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que esta semana presentará temperaturas elevadas similares a las de los últimos siete días tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en sus alrededores, con registros que superarán los 30 grados y alcanzarán los 34.
El día más caluroso de toda la semana será el sábado, jornada para la que se espera cielo algo nublado, vientos del norte y marcas térmicas de entre 21 grados de mínima y 34 de máxima.
El detalle día por día en el AMBA
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Lunes: mínima de 15 grados y máxima de 30, con cielo parcial a mayormente nublado y vientos del noroeste rotando al oeste.
Martes: mínima de 18 grados y máxima de 29, con cielo mayormente nublado y vientos del oeste cambiando al sudoeste.
Miércoles: mínima de 12 grados y máxima de 26, con cielo algo nublado y vientos del noreste rotando al noroeste.
Jueves: mínima de 13 grados y máxima de 27, con cielo algo nublado y vientos del noroeste cambiando al norte.
Viernes: mínima de 17 grados y máxima de 30, con cielo algo nublado y vientos del norte.
Sábado: mínima de 21 grados y máxima de 34, con cielo algo nublado y vientos del norte.
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